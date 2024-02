Verspielter Wolf bringt Grimmsche Märchenwelt durcheinander

Von wegen: Märchen sind von vorgestern! Von wegen: Märchen sind höchstens was für Kinder! Von wegen: Märchen laufen immer nach dem gleichen Schema ab! Wer tatsächlich derlei Gedanken hegt, wird staunen in der funkelnden Märchenrevue „Es war einmal - Grimm reloaded“ der Deutschen Tanzkompanie. Und wer ohnehin Märchen liebt, auch.

Denn das Stück, das gerade im Schauspielhaus Neubrandenburg Premiere hatte, geistert mit fröhlicher Leichtigkeit und tänzerischem Vergnügen durch einige der bekanntesten Grimmschen Märchen. Zauberhafte Atmosphäre und sprudelnde Phantasie erfüllen die von Choreografin Kirsten Hocke und Librettist Oliver Hohlfeld erdachte Geschichte um den Hüter der Märchen, dessen ordnende Hand herausgefordert wird durch einen verspielten jungen Wolf.

Verspielter Wolf bringt Geschichten durcheinander

Der kleine Wildfang taucht auf und verschwindet, klaut hier eine goldene Kugel, da einen vergifteten Apfel, dort einen langen Zopf und bringt mit solcher Beute noch weitere Märchen durcheinander. Einen Märchen-Mix in pfiffig angeschnittenen Kurzfassungen erlebt da das Publikum, das kenntnisreich mitreden kann, wenn Hüter Heinrich um Hilfe bittet. Und trotz des temporeichen Wechsels nimmt sich die Inszenierung Zeit für Erzählerisches, für die tänzerische Charakterisierung der Figuren, für schöne Soli und Duette.

Die Ästhetik klassischer Ballett-Elemente vereint sich da mühelos mit Elementen aus traditionellem und auch modernem Tanz. Und welcher Ideenreichtum entfaltet sich da in Oliver Oparas Bühnenbild mit dem riesigen Märchenbuch, dessen schön illustrierte Seiten durch die Schauplätze führen und aus dem sogar Rapunzels Turm empor wächst! Dazu die Kostüme von Julia Mottl, vom gandalf-gleichen Märchenhüter über einen glitzernden Schmetterling, das flammende Rumpelstilzchen oder Rapunzels Haar-Kleid bis hin zu Frau Holles lebendem Apfelbaum.

Da tanzen selbst Bäume, Backwerk – und der Teufel

Überhaupt bringt das Stück selbst Bäume, Backwerk und sogar ein Spiegelwesen zum Tanzen; ganz zu schweigen von charmanten Szenen um flirtende Schneewittchen-Zwerge, ein verspieltes Duett zwischen Rotkäppchen und dem Wolf oder dem rockigen Rap des Teufels mit den drei goldenen Haaren.

Kirsten Hockes Choreografien bringen selbst Brote und Bäume zum Tanzen. (Foto: Oliver Hohlfeld )

Diese Figur gehört zu den Neuheiten gegenüber der „Es war einmal“-Revue, mit der die Tanzkompanie vor gut zehn Jahren viel Publikum begeisterte. Nun will - und wird - sie eine neue Zuschauergeneration erreichen; mit der inhaltlich und tänzerisch modernisierten und erweiterten Version, getanzt von einem fast durchweg neuen Ensemble.

Dank ironischer Details auch für Erwachsene

Wie damals übrigens bringt Axel Rothe als Märchenhüter Heinrich auch sein sprecherisches und schauspielerisches Können mit ein, kann überdies als wilder Teufel einen launigen Kontrapunkt setzen in dem durchweg sehenswerten Märchen-Mix. So bereitet „Grimm reloaded“ liebenswertes Vergnügen nicht nur für die mitfiebernden Kinder, sondern dank vieler ironischer Details auch fürs erwachsene Publikum, und macht Lust auf Märchen - obendrein außerhalb der meist für Kinderstücke prädestinierten Adventssaison.

Weitere Vorstellungen folgen am 3. Februar im Saal der Deutschen Tanzkompanie in Neustrelitz, am 17. Februar im Schauspielhaus Neubrandenburg und am 20. Mai im Landestheater Neustrelitz. Karten gibt es beim Theaterservice, Telefon 0395 5699832 oder 206400.