Tausende nehmen Abschied von Sängerin Sinead O'Connor

Angeführt von den höchsten Repräsentanten der Republik und heimischem Musiker–Adel haben am Dienstag Tausende von Iren Abschied von Sinead O’Connor genommen. Die berühmte Sängerin war vergangenen Monat an ihrem letzten Wohnort im Londoner Stadtteil Herne Hill leblos aufgefunden worden. Vor allem Frauen säumten die Straßen des kleinen Küstenstädtchens Bray südlich der Hauptstadt Dublin, weinten und warfen Blumen auf den Leichenwagen, sangen und tanzten zur Musik der 56–jährig Verstorbenen sowie ihres Idols Bob Marley, ehe O’Connor im engsten Familienkreis beigesetzt wurde.

„Nothing compares 2 U“ — immer wieder stimmten die Fans das Prince–Lied an, mit dessen Interpretation und dazugehörigem Musikvideo O’Connor 1990 über Nacht weltberühmt wurde. Die Haare kurz geschoren, eine einzelne Träne aus einem ihrer grünen Rehaugen rollend, dazu die Stimme voller Emotionalität — die junge Frau verkörperte eine Mischung aus Verletzlichkeit, Trotz und Brillanz, die Millionen ansprach. Am Rand des Trauerzugs in Bray erinnerte sich Ruth O’Shea, die mit ihren beiden erwachsenen Töchtern angereist war, gegenüber Journalisten an das Idol ihrer Jugend: „Sie war eine Rebellin, ungeheuer inspirierend. Sie gab mir Hoffnung, dafür liebte ich sie.“

Tatsächlich stand die Rebellin O’Connor ihrer eigenen Karriere bald im Weg. In Amerika verweigerte sie Auftritte bei Konzerten, auf denen die US–Hymne gespielt wurde. Vor allem aber zerriss sie 1992 live im Fernsehen ein Foto von Papst Johannes Paul II — ein Protest gegen die bis heute vertuschten schweren Sexualstraftaten katholischer Priester gegen Tausende von Kindern und Jugendlichen weltweit. Laut geworden sei „die Stimme einer alttestamentarischen Prophetin gegen Ungerechtigkeit und für Veränderung“, analysiert die Dubliner Publizistin Breda O’Brien in der „Irish Times“.

Der jungen Künstlerin erging es damals wie vielen Propheten des Alten Testaments: Der Protest gegen den Polen, dem eine wichtige Rolle beim Fall des Kommunismus zugeschrieben wurde, machte sie zur Aussätzigen, nicht zuletzt in ihrer damals noch von der mächtigen katholischen Hierarchie dominierten Heimat. Erst Jahre später begann die Aufarbeitung, die 2011 in die öffentliche Verdammung des Vatikans durch den damaligen Premierminister Enda Kenny mündete.

Dessen Nachfolger Leo Varadkar nahm am Trauergottesdienst in Bray ebenso teil wie Staatspräsident Michael Higgins sowie die irischen Musiker Bob Geldof und Bono. In dem Küstenstädtchen hatte die Künstlerin bis 2021 lange gewohnt; viele Bewohner haben nach dem Tod von ihrer Zugewandtheit gegenüber Drogensüchtigen, Obdachlosen und psychisch Verletzlichen berichtet, von der die Öffentlichkeit nichts erfuhr.

Weil O’Connor 2018 zum Islam übergetreten war, hielt Imam Umar al–Quadri die Traueransprache. Die Verstorbene sei „mit einer Stimme gesegnet gewesen, die eine ganze Generation tief bewegte“, sagte der Geistliche und nahm Bezug auf die irische Folkmusic, die den Bewohnern der Insel immer wieder „Trost im Leid unseres irdischen Aufenthalts“ gebracht habe. Schließlich habe auch O’Connor „mehr als ihren Anteil an Elend und Trübsal“ erfahren müssen — eine Anspielung auf den Selbstmord ihres psychisch kranken 17–jährigen Sohnes Shane im vergangenen Jahr. Danach hatte sich die Sängerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.