„Tatort“: Zocken und verlieren

„Holt die gold‘nen Garben, holt die gold‘nen Garben“ - der altbekannte Kanon begleitete beim Finale die Verlierer zum Einsatzwagen der Polizei. Von wegen goldene Garben. Aus der Traum vom schnellen Geld. Trauriger Abspann eines Krimis mit sozialkritischem Hintergrund, wie er aus der Kölner Ecke zu erwarten war. Die Kleinen an der Basis des betrügerischen Strukturvertriebs strampeln und verlieren, die Großen an der Spitze halten einpeitschende Reden und gewinnen - wie immer. Dieses so zynische wie realistische Konstrukt diente den Autoren Arne Nolting und Martin Scharf als Grundlage für einen packenden Krimi rund um den Handel mit windigen Wertpapieren in der Grauzone von Recht und Gesetz. Obwohl Regisseurin Charlotte Rolfes mit der altbekannten und oftmals verwirrenden Rückblendentechnik arbeitete, war der Plot klar aufgebaut und auch für Nicht-Börsianer verständlich.

Kommissare Ballauf und Schenk in bewährter Form

Zum Auftakt sieht man eine gefesselte Frau in düsterer Umgebung. Szenenwechsel: Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) vernehmen den jungen „Concreta“-Wertpapier-Händler André Stamm (Rouve n Israel) und versuchen, von ihm das Versteck der Geisel zu erfahren. Doch Stamm will ihnen zuallererst seine Geschichte erzä hlen, eine Geschichte von Vertrauen und Hoffnung auf Erfolg, vor allem aber von Abzocke und arrog antem Machtgehabe. Stamm wurde v on seinem ehemaligen Vorgesetzten bei der Bundeswehr für die „Concreta“ angeworben, einem Vertrieb, der mit höchst riskanten Papieren handelt. Wie vorherzusehen platzt die Blase, und das Desaster nimmt seinen Lauf. Die Kommissare kommen dem aalglatten Chef des Unternehmens Christopher Komann (Robin Sondermann) nur schwer bei, und dann ist da noch der gewaltsame Tod eines Verbraucheranwalts zu klären.

Es ist also einiges los in diesem Kölner Krimi. Die beiden Kommissare zeigen bewährte Form - vor allem Ballauf muss wieder sprinten. Rouven Israel wiederum spielt den geblendeten und gutgläubigen Möchtegernbroker genauso überzeugend wie Robin Sondermann den widerwärtigen Vertriebschef.

Tatort: Pyramide, ARD, Sonntag, 14. Januar, 20.15 Uhr.