„Tatort“-Kritik: Was ihr nicht seht

Der Anfang ist schaurig, aber nicht gerade neu im Krimi-Wesen. Ähnliche Szenen hat man schon öfter gesehen. Eine junge Frau erwacht morgens blutüberströmt. Neben ihr im Bett liegt ein Toter. Ihr Freund. Erstochen. Sie begreift nichts, taumelt hinaus, bricht im Treppenhaus zusammen. Verdächtig auf den ersten Blick. Die Dresdner Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) erkennt die vermeintliche Mörderin sofort. Es handelt sich um ihre Jugendfreundin Sarah, eine dunkeläugige Schönheit (Deniz Orta) von sanfter Natur. Jetzt wirkt Sarah eher irre, kann es aber nicht gewesen sein, glaubt die Kommissarin. Chef Schnabel zieht sie gleich wegen Befangenheit vom Fall ab. Kollegin Gorniak (Karin Hanczewski) soll allein ermitteln. Aber, auch das sah man schon oft, engagierte Ermittler machen heimlich weiter. Die Wahrheit wird aufgedeckt. Ein Frauenschänder treibt sein Unwesen. Hat er auch zugestochen?

Nun gibt es neben der obligatorischen Krimi-Spannung ja immer eine Art Grundgefühl am Tatort. Und das ist in Dresden mal wieder äußerst trübe. Die fleißigen Kommissarinnen sind einander einfach zu ähnlich: schroffer Ton, leerer Blick, Schwestern im Missmut. Kein Wort zu viel. Einzig Martin Brambach als dauerwütender Schnabel bringt in diesem Film von Lena Stahl ein wenig originell-sächsischen Charakter ins Spiel.

„Tatort: Was ihr nicht seht“, Sonntag, 5. November, ARD, 20.15 Uhr.