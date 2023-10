„Tatort“-Kritik: Königinnen

Krimi, Komödie, Märchen, MeToo-Story ‐ der 93. Fall der Münchner Ermittler Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Frank Leitmayr (Udo Wachtveitl) lässt nichts aus. Ehrlicherweise sei aber gleich vorneweg gesagt, dass zudem Humor im Spiel ist, wenn auch mitunter schwarzer: Josef Gehrling (Wolfgang Fierek), Großbauer und Veranstalter des jährlichen Erntedankfests mit dem Aufmarsch der gekrönten Produktköniginnen aus ganz Bayern, liegt schwer verletzt mit einem Loch im Kopf am Boden. Ein Bolzenschussgerät hat ihn niedergestreckt. Normalerweise wird es zur Betäubung von Rindviechern eingesetzt! Ob Gehrling nun selbst Hand an sich gelegt hat oder eine ihm böse gesinnte Person, das ist die Frage, zu deren Beantwortung Leitmayr und Batic durch die Untiefen der bayerischen Provinz stapfen.

Ihre Freude an den Ermittlungen unter lauter Königinnen von A wie Apfel bis Z wie Zwiebel hält sich in Grenzen, während ihr junger Kollege Kalli (Ferdinand Hofer) mit großem Vergnügen eine Königin nach der anderen befragt, Visitenkarten sammelt und dann auch ein bisschen Prinz spielen darf. Wie einst der Königssohn bei Aschenputtel sucht er die Schöne, deren Füßchen in den Schuh passt, der auf der Hoteltreppe verloren ging. Aber anders als im Märchen, steht der Besitzerin keine güldene Zukunft bevor, sondern das unangenehme Verhör durch die Kommissare. Denn sie war zuletzt im Zimmer des Verletzten …

Schrille Dirndl-Gaudi

Nach und nach entpuppt sich bei den Ermittlungen der geschäftstüchtige Veranstalter Gehrling als Provinz-Weinstein, der die Königinnen fördert und gleichzeitig Liebesdienste fordert. Wolfgang Fierek glänzt in dieser Rolle als Paradebayer mit abgründigem Charakter. Selbst Fest-Organisatorin Sylvie (mit Veronica Ferres nobel besetzt), ging durch seine Hände, was sie aber nicht daran hindert, weiterhin für ihn zu arbeiten, schließlich will sie auch in diesem Jahr wieder den Kalender „Königinnen zum Anbeißen“ veröffentlichen.

Autor Robert Löhr und Regisseur Rudi Gaul haben zweifellos viele Ideen und Zitate in den Sonntagabendkrimi investiert und ein schrilles Bild einer Dirndl-Gaudi inszeniert. Die vielen Anspielungen auf Menschen, Filme und Märchen können auch gefallen ‐ aber besonders spannend ist dieser Tatort nicht, und die Auflösung des Falles mag vielleicht überraschen, aber nicht überzeugen.

Tatort München: Königinnen, ARD, 29.10., 20.15 Uhr.