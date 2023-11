„Tatort“-Kritik: Großes Weh in Wacken

Urlaub ist nichts für Borowski. Fliegen schwirren durchs Wohnmobil, kein Kaffee mehr, keine Aufgabe. So fährt der brummige Humanist (seit 20 Jahren: Axel Milberg) bereitwillig zum Einsatz am Tatort Kiel. Ein totes Baby wurde gefunden, gewickelt in eine Frauenjacke mit einem Backstage-Bändchen für das Heavy-Metal-Festival in Wacken. Der Kommissar und seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) beziehen Quartier in dem Ort, der kurz vor dem Ansturm nur ein abgeschiedenes Nest ist.

Man kennt ja die bei Drehbuchschreibern beliebte Konstellation: muffige Unterkunft (diesmal: zwischen Särgen im Bestattungsinstitut), wabernde Geheimnisse, schrullige Wachtmeister vor Ort. Regine Hentschel ist die übereifrige Dorfpolizistin Waltraute, besorgte Mama des hünenhaften Fanshop-Betreibers Lenny, der auf Frauen aus Osteuropa steht. Aber da sind noch mehr Verdächtige unter den Leuten von Wacken: der Punk-Teenager, die sanfte Hochschwangere, ihr nervöser Mann. Sehnsucht, Frust und Verlust treiben sie alle um. Früher als der Kommissar wissen die Zuschauer, dass die Mutter des toten Babys in einem Keller festgehalten wird.

Um Schuld aus Schwäche geht es in dem ergreifenden Krimi-Drama unter der Regie von Ayse Polat. Keiner will das Böse, und doch geschieht es. Zur Entspannung gibt’s am Ende noch ein bisschen Heavy Metal.

„Tatort: Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“, Sonntag, 26.11., ARD, 20.15 Uhr.