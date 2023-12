„Tatort“-Kritik: Gelungene Abschiedsvorstellung

Ein Ausstieg gleich beim ersten „Tatort“ des neuen Jahres. Franziska Weisz gibt ihre letzte Vorstellung als Ermittlerin Julia Grosz. Sieben Jahre lang war sie die Partnerin von Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring). Ihre Figur sei auserzählt, begründet der NDR den Ausstieg von Grosz. Nun, da würden einem ohne viel Nachdenken „Tatort“-Ermittler einfallen, deren Hauptmerkmal seit Jahren und Jahrzehnten der Entwicklungsstillstand ist. Sparmaßnahmen des NDR sind wohl die schlüssigere Erklärung.

Denn dass Weisz einem Film ihren ureigenen Stempel aufdrücken kann, beweist sie mit dieser Folge „Was bleibt“ und liefert - inklusive hinreißendem Gesangsauftritt - eine würdige Abschiedsvorstellung.

Ein emotionaler Fall

Überhaupt passt ganz viel in diesem ersten „Tatort“ des Jahres: Schon die Einstiegsszene, eine Razzia des SEK im Hamburger Kiez, vier Minuten lang gedreht ohne einen einzigen Kameraschnitt, zeugt vom außerordentlichen Talent des Regisseurs Max Zähle. Das rasante Tempo wird gehalten. Denis Demorovic (Malik Blumenthal) aus Bosnien, der einen neuen Pass kaufen will, kann vor den SEK-Beamten fliehen. Er läuft Falke vors Auto, erkennt in ihm den Mann, der ihm noch einen Gefallen schuldet. Doch Falke kann sich nicht erinnern. Erst als Denis wenig später tot aus der Elbe gefischt wird, dämmert es ihm: Die beiden kennen sich aus einem Jugendclub, in dem Falke zu Beginn seiner Polizeiarbeit ehrenamtlich tätig war.

Falke ist allerdings nicht der Einzige, den Dennis vor seinem Tod aufsucht: Das gut situierte und in einem Flüchtlingsprojekt engagierte Ehepaar Timmig (Gerhard Garbers und Leslie Malton) wird ebenso bedroht wie deren Sohn Oliver (Hanno Koffler). Was das Ganze mit dem Brandanschlag auf den Jugendclub vor 20 Jahren zu tun hat? Was Familie Timmig mit Denis verbindet? Darüber entwickelt sich ein spannender und emotionaler Fall über Menschen, die keine Heimat haben, Opfer und Täter gleichermaßen sind. Und gipfelt in einem dramatischen und überraschenden Finale.

„Tatort: Was bleibt“, Montag, 1. Januar, ARD, 20.25 Uhr.