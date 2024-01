„Tatort“-Kritik: Engel auf Abwegen

Der Junge hat ein Engelsgesicht, blaue Sternchenaugen. David (sehr süß: Louis Guillaume) ist erst 13, ein Kind, das artig an den Geburtstag seiner Oma denkt. Aber das Gangsterleben hat ihn schon im Griff. Er steht Schmiere beim Überfall auf einen Juwelierladen, bei dem eine Kundin erstickt wird.

Die Kommissare Lannert und Bootz am Tatort Stuttgart (Richy Müller und Felix Klare) sind gleich auf der richtigen Spur und ermitteln in Davids notorisch krimineller Verwandtschaft. David hilft den aggressiven Vettern, weil er cool sein will wie sein Bruder Theo, der bei einer Wettraserei ums Leben kam. Theo erscheint ihm manchmal noch als freundlicher Geist. Es ist herzzerreißend. Man versteht, dass die Sozialarbeiterin Annarosa (Caroline Cousin) den Jungen mit Liebe und Lügen beschützen will, auch vor der Polizei. Sie betreut David auf einem Jugendhof, wo er wohnt, seit der Vater in den Knast wanderte. David ist ein bisschen verknallt in Annarosa, aber die Loyalität für die Sippe ist stärker.

Spannend bis zum Schluss

Die Spannung in diesem Krimi von Martin Eigler kommt nicht aus der Täterermittlung, sondern aus der Tragödie einer Familie, deren emotionaler Druck geradewegs ins Verderben führt. „Du bist unser Joker“, sagt der fiese Mikel (Oleg Tikhomirov). Ein Kind kann nicht belangt werden ... Man sieht dem Drama atemlos zu. Bis zur letzten Minute.

„Tatort: Zerrissen“, Sonntag, 21. Januar, ARD, 20.15 Uhr.