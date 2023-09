„Tatort“-Kritik: Blinder Fleck

Bei diesem Fall für das Schweizer Team Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) muss man von Anfang an gut aufpassen. Es geht um KI, um Überwachung per Drohnen aus der Luft und letztlich um alte Geschichten aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg vor 30 Jahren. Zwei Männer und eine Frau in einem Auto sind im Wald mit Kopfschüssen regelrecht hingerichtet worden. Eine Motorradspur ist der erste Anhaltspunkt. Und es gibt eine Zeugin: Die sechsjährige Ella sitzt noch im Auto, versteckt unterm Rock der Mutter. Das Kind spricht nicht und klammert sich an Grandjean, was Mutterinstinkte bei ihr auslöst. Geschenkt, dass Ella anschließend im Kommissariat betreut wird und auch dort wohnt. Die Ermittlungen laufen jedenfalls äußerst schleppend, dafür in mehrere Richtungen. Einer der Ermordeten hatte ein Start-up, das ein Programm entwickelt, mit dem man Gesichtserkennungen umgehen kann. Er hat sich wohl geweigert, dieses Programm an einen Drohnenhersteller zu verkaufen. Der wird verhört, ist ein unangenehmer Typ und gleich verdächtig.

Etwas verworren, aber dranbleiben lohnt sich

Dass die Toten allesamt aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, führt auf eine andere Spur. Der Motorradfahrer wird gefunden ‐ ein gerade freigekommener Schweizer, der 25 Jahre wegen Kriegsverbrechen im Jugoslawienkrieg einsaß. Und dann ist da noch der junge Vogelfreund, ein Waldarbeiter, der mit Drohnen Rotmilane beobachtet. Jetzt gilt: Nichts übersehen. Auch für die Zuschauer. Zu komplex sind die Stränge, die sich mit den Hauptthemen Geld, KI und Krieg beschäftigen. Ott, die übrigens nur ein einziges Mal von der Kollegin nicht mit ihrem Nachnamen angeredet wird, und Grandjean sind nach wie vor ein gutes Team, verstehen sich ohne viele Worte und agieren hauptsächlich getrennt. Die eine drinnen (Grandjean), die andere draußen.

In seinem fünften Fall inszeniert Regisseur Tobias Ineichen äußerst ruhig. Er setzt immer wieder effektvolle Drohnenaufnahmen ein ‐ synchron zum Verdachtsstrang. Spannend, wie die Vergangenheit ins Heute hineinspielt und das Thema Drohnengefahr aufgegriffen wird. Ott gibt später zu, dass sie „vor der Drohne mehr Angst hatte als vor einem Menschen“. Dieser „Tatort“ ist leicht überladen und deshalb anstrengend. Dranbleiben lohnt sich trotzdem. Zum Schluss gibt’s auch noch ein paar Überraschungen.

Tatort: Blinder Fleck, ARD, Sonntag, 24.9., 20.15 Uhr.