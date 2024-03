„Tatort“-Kritik aus Münster: Ein Krimi-Trio und die große Politik

Der Spaß kommt auch dieses Mal nicht zu kurz: Darauf können sich die Fans des Münsteraner Trios Silke Haller (ChrisTine Urspruch) Frank Thiel (Axel Prahl) und Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef-Liefers) verlassen. Wenn aus einem Schrebergarten nicht nur eine Frauenleiche auf der Trage abgeholt wird, sondern gleich dahinter mit der gleichen Ernsthaftigkeit zwei tote Eichhörnchen als weitere Opfer säuberlich aufgebettet in der Pathologie landen, dann kippt der Moment rasant vom Ernst in den Humor. An Loriots „Das Bild hängt schief“ wiederum erinnert Thiels Auftritt als Aushilfsklempner in Vadders Badezimmer, das er als Trümmerfeld verlässt. Regisseurin Brigitte Maria Bertele schafft es in dieser Krimi-Komödie immer wieder, kleine feine Spitzen gegen alles Konventionelle zu setzen und darüber aber den Kriminalfall nicht zu vernachlässigen.

Komplizierte, aber spannende Geschichte

Was Autorin Regine Bielefeldt vorlegt, sprengt die Grenzen der westfälischen Fahrradstadt. So stürzt gleich zu Beginn an der holländischen Küste ein Mann unfreiwillig ins Meer. Eine Frau mit Stock (Sybille Canonica) hatte ihm im Vorbeigehen einen tödlichen Schubser verpasst. Nach der Tat geht sie Eis essend weiter, entledigt sich ihrer Verkleidung und entpuppt sich als durchaus agile ältere Dame. Sie wirft dann noch eine Postkarte an ihren Schrebergartenfreund, den Historiker Ulrich Winer (Hans-Uwe Bauer), in den Briefkasten und kehrt nach Münster in ihre Laube zurück. Dort kommt sie kurze Zeit später zusammen mit ihren Eichhörnchen ums Leben. Für Meister-Pathologe Boerne ist die Todesursache ein Phänomen, das er nur mittels Eiversuchen in der Mikrowelle entschlüsseln kann. Zwischendurch gräbt er sich im weißen Hemd durch die Parzelle und macht dabei eine schaurige Entdeckung. Was das alles mit der Wiedervereinigung Deutschlands und den Verhandlungen der Außenminister Genscher und Schewardnadse im Friedenssaal des Rathauses von Münster 1990 zu tun hat, ist eine zwar verwickelte, aber nachvollziehbar erzählte und zudem spannende Geschichte.

Ein Münster-„Tatort“ der besseren Sorte

Das Finale könnte man sich zwar etwas anders vorstellen, aber wie die drei mit Assistenz des IT-Experten Mirko Schrader (Björn Meyer) im Bunde den großen Geheimdiensten gewitzt auf die Spur kommen, passt perfekt in das Konzept dieses Genres. Beim Blick zurück in die Vergangenheit werden Erinnerungen an wegweisende politische Entscheidungen genauso wachgerufen wie Attentate rund um den Globus. Realität und Fiktion sind meisterhaft verwoben, so etwa wenn Staatsanwältin Klemm (Mechthild Großmann) Einblicke in ihre aufmüpfige Jugend gewährt. Fazit: Ein Münster-„Tatort“ der besseren Sorte.

Tatort Münster: Unter Gärtnern, ARD, Sonntag, 17. März, 20.15 Uhr.