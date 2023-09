„Tatort“-Kritik aus Frankfurt: Erbarmen. Zu spät.

Im Dunkeln fängt’s an, im Dunkeln hört’s auf und zwischendrin ist auch kaum Licht. Es ist ein finsterer „Tatort“, in dem die Frankfurter Kommissare hier ermitteln. Aber trotzdem — oder vielleicht gerade deshalb — ist es ein unheimlich dichter und fesselnd erzählter. Es geht um eine Personensuche. Ein Polizist tritt nach einer Einsatznacht und einem seltsamen Gespräch mit zwei Männern nicht zum Morgendienst an. Niemand erreicht ihn, weder seine schwangere Freundin noch die Kollegen. Dann ein Szenenwechsel, zurück in die Nacht: „Du bist raus?“ wurde der gesuchte von zwei Männern im Wald gefragt und geantwortet hat er: „Nein, aufgeflogen bin ich nicht, aber es geht einfach nicht mehr.“

Handlungsstränge versinken anfangs im Dunkeln

Nach dieser Anfangsszene ahnt man schon, dass das nicht gut enden wird. Zumal Godehard Giese den Fragenden spielt. Der wiederum ist selbst bei der Polizei und zu allem Überfluss war er früher mal ein Freund von Kommissar Brix (Wolfram Koch). Und der muss jetzt — begleitet von Kollegin Anna Janneke (Margarita Broich) — nachts in den Wald und auf den Acker, weil ein Zeuge, der auch im Auto mit dem Fragenden saß, etwas von Erschießung und Vergrabung der Leiche erzählt. Man findet nichts. „Willst Du mich verarschen“, muss ihn Brix mehrmals fragen. Insgesamt ist alles etwas verworren, die Handlungsstränge versinken zunächst regelrecht im Dunkeln. Reichlich seltsam ist auch die Beziehung von Brix und dem zwielichtigen Radomski (Giese), aber nach und nach wird das Gewirr aufgedröselt. Und führt auf die Spur — mal wieder — eines Netzwerks von Rechtsextremen bei der Polizei.

Mal etwas ganz anderes

Das Besondere diesmal: Fast alles spielt im Dunkeln, außerdem nur draußen, auf Feldern und im Wald. Es gibt keine Verhöre, keine Büroszenen, keine Protokolle. Nur leise Musik. Die Handlung konzentriert sich auf eine einzige Nacht. Außerdem kommt Regisseur und Drehbuchautor Bastian Günther ohne Gewalt aus. Fast mystisch wirken die Bilder. Licht, auch wenn es nur von einer Taschenlampe kommt, spielt eine große Rolle und verstärkt die zunehmend bedrohliche Atmosphäre. Irgendwie mutig und mal etwas ganz anderes. Und zudem spannend.

Tatort: Erbarmen. Zu spät, ARD, Sonntag, 20.15 Uhr.