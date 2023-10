Stuttgart: Auf dem Besen reiten und Gutes tun

Aber, aber, wer wird denn den alten Frauen beim Holzsammeln helfen? Sollte man sie nicht lieber ärgern und verspotten? Die kleine Hexe scheint ihre Aufgabe gründlich missverstanden zu haben. Deshalb zaubert sie, eins, zwei, drei, Brennholz für die Alten herbei. Sie hilft dem frierenden Maroni-Mann und ist auch sonst bemüht, Gutes zu tun. Das kommt in der Welt der großen Hexen nicht gut an.

Generationen von Kindern haben „Die kleine Hexe“ schon verschlungen, weil sie ermuntert, den übermächtigen Erwachsenen Paroli zu bieten und für das Gute einzustehen. Im Alten Schloss in Stuttgart können Kinder die kleine Hexe nun tatkräftig unterstützen. Passend zum 100. Geburtstag von Otfried Preußler widmet das Landesmuseum Württemberg seinem Buch eine Ausstellung. Und die, keine Frage, wird das junge Publikum begeistern.

Es gibt zu tun: Mit Hexenumhang und Zauberstab ausgestattet begibt man sich auf einen abwechslungsreichen Parcours der Sinne: Hier kann man hören, sehen, fühlen und sogar riechen. So liegen im windschiefen Haus im Regal nicht nur gemahlene Fledermauszähne und Kröteneier, sondern auch duftende Säckchen. Der mühsame Weg durch den Wald wird mit Wackelbrücken simuliert. Sogar auf dem Hexenbesen kann man reiten ‐ mit Gegenwind aus der Windmaschine.

Ausstellung fördert vielerei

Die Geschichten von Otfried Preußler haben nichts von ihrer Magie eingebüßt. Er wurde im heutigen Tschechien geboren ‐ und zu seiner Kindheit gehörten ganz selbstverständlich Hexen, Geister und Wassermänner. „Die kleine Hexe“, 1957 erschienen, schrieb er, weil seine Töchter wissen wollten, warum es keine bösen Hexen mehr gibt. Seine Antwort: Die kleine Hexe hat mit ihren nur 127 Jahren noch Ideale. Deshalb hext sie den großen, bösen Hexen das Hexen kurzerhand ab ‐ und nun müssen die Kinder in der Ausstellung gemeinsam aktiv werden und mit ihren Zauberstäben die digital projizierten Hexen zum Verschwinden bringen.

So fördert die Ausstellung vielerlei: das Miteinander, aber auch das Zuhören und Lesen. Auf dem Wochenmarkt kann man Papierblumen basteln oder mit Korken auf Hühner schießen, als wäre man selbst der kleine Thomas, der durch Zauberei Schützenkönig wird und verhindert, dass der Festochse geschlachtet wird.

Das Plädoyer für das Gute wurde zu einem wichtigen Movens für Otfried Preußler, der damit haderte, dass er sich als Jugendlicher vom Bösen hatte verführen lassen. Er machte Karriere in der Hitlerjugend und trat schließlich in die NSDAP ein. Seinen „Krabat“ empfand er als seine Geschichte und die seiner Generation, die mit den bösen Mächten in Berührung kam und sich darin verstrickte.

Einblick in Leben und Werk Otfried Preußlers

Im Anschluss an den interaktiven Rundgang werden in einer Stuttgarter Ausstellung Leben und Werk Preußlers beleuchtet und man kann sehen, wie er mit winziger Schrift seine Manuskripte verfasste oder wie die wunderbaren Illustrationen von Winnie Gebhardt-Gayler im Original ausschauen. An Hörstationen hört man den Autor selbst reden und in der Vitrine liegt sein altmodisches Diktiergerät, das er stets in der Tasche trug. Man hat sogar den Besenstiel aufgetrieben, auf dem Karoline Herfurth vor ein paar Jahren in der Verfilmung von „Die kleine Hexe“ ritt.

Aber ob es das Bundesverdienstkreuz ist, das Preußler erhielt, oder der „Goldene Marmeladendeckel“, den Kinder ihm 1980 überreichten, die Objekte rund um Preußler offenbaren doch das Dilemma kulturhistorischer Museen. Der Erfolg vom „Jungen Schloss“, das vor 13 Jahren eröffnet wurde, beweist, dass passgenaue Ausstellungen für Kinder dringend nötig sind. Dass man mit „Die kleine Hexe“ aber ein Kinderbuch gewählt hat, verrät, dass man in der kulturhistorischen Sammlung offenbar wenig Potenzial sieht. Originale unterliegen strengsten Sicherheitsbestimmungen, sodass sie für interaktive Ausstellungen kaum taugen. Aber auch inhaltlich scheint man nicht an die Bestände anknüpfen zu können. Aber immerhin: „Der kleinen Hexe“ wird es sicher gelingen, in den kommenden Monaten sehr viele Familien in die Institution Museum zu locken.

Dauer: bis 2. Juni 2024, Öffnungszeiten: Di.-So. 10-17 Uhr, Mo. geschlossen außer an Feiertagen.