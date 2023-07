Streit um Alain Delon

Seinen letzten großen Auftritt hatte Alain Delon vor knapp zwei Jahren bei der Beerdigung von Jean–Paul Belmondo. Der Filmstar erschien auf eine Krücke gestützt, begleitet von einer Frau im schwarzen Blazer. Hiromi Rollin war in den vergangenen Jahren immer an der Seite des 87–Jährigen zu sehen, der nach seinem Schlaganfall 2019 Hilfe brauchte. Doch die 60–Jährige Pflegerin soll die Schwäche des Schauspielers ausgenutzt haben. Die Kinder Anthony, Anouchka und Alain–Fabien Delon erstatteten deshalb Anfang Juli Anzeige gegen die Japanerin, die inzwischen entlassen wurde. Nach ihrem Rauswurf könnte nun eine weitere Anzeige folgen. Denn die Familie entdeckte weitere „potenziell sehr schwerwiegende“ Dinge, wie Anwalt Christophe Ayela der Zeitung „Le Parisien“ sagte. So soll die ehemalige Betreuerin mit Delons Kreditkarte mehrere Zehntausend Euro abgehoben haben. Außerdem fehlen Fotos, Briefe und eine goldene Medaille, an der Delon sehr hing.

Zudem soll Rollin die Post und das Telefon kontrolliert und den Hund misshandelt haben. Delons ältester Sohn Anthony sprach in einer getrennten Anzeige sogar von Gewalt gegen seinen Vater. Die Pflegerin habe sich seit dem Schlaganfall Delons „immer aggressiver, herabwürdigender und beleidigender“ verhalten, berichtete Ayela.

Angestellte wird stundenlang verhört

Im Rahmen von Vorermittlungen wurde das Haus Rollins in Suresnes bei Paris am Mittwoch durchsucht und die langjährige Angestellte sechs Stunden lang verhört. Sie hatte Delon 1989 beim Dreh zum Film „Casanovas Rückkehr“ kennengelernt, wo sie zweite Regieassistenten war. Kurz danach habe eine „intime Beziehung“ begonnen, schrieb sie in einem 39 Seiten langen Brief an die Staatsanwaltschaft, in dem sie sich gegen die Vorwürfe verteidigt. Sie beschuldigt die Kinder ihrerseits, nur aus finanziellen Interessen zu handeln. Sie wollten verhindern, dass Rollin eines Tages Geld von Delon bekomme. Die Japanerin wirft den Kindern vor, im Gegensatz zu ihr nicht täglich an der Seite ihres „alternden Vaters“ gewesen zu sein.

Doch der Familie waren die Veränderungen in Delons Leben durchaus aufgefallen, der in den 1960er– und 1970er–Jahren in Gangsterfilmen wie „Der eiskalte Engel“ brillierte. Sein Sohn Anthony war bereits im Januar 2022 misstrauisch geworden, als Rollin einen Sturz des Filmstars verschwieg, der diesem einen Krankenhausaufenthalt einbrachte. Delon selbst hatte die Frau an seiner Seite in einer Fernsehdokumentation 2021 als seine „Lebensgefährtin“ vorgestellt. Auf einem im Mai aufgenommenen Foto ist die Leinwandlegende bei einer Filmvorführung seines Sohns Alain–Fabien Hand in Hand mit Rollin zu sehen. Anthony Delon sagte der Zeitschrift „Paris Match“, sein Vater habe sich vorübergehend in ein Leben mit der Pflegerin gefügt, um keine unbekannte Pflegekraft bei sich aufnehmen zu müssen.

„Ich weigere mich, Frau Hiromi Rollin zu heiraten“

Der Schauspieler soll aber schon im Dezember eine Erklärung verfasst haben, in der er schrieb: „Ich weigere mich, Frau Hiromi Rollin zu heiraten, obwohl sie insistiert. Ich weigere mich, dass sie meinen Namen trägt. Ich weigere mich, ihr Rechte an meinen Besitztümern, meinem Vermögen oder meinen Werken einzuräumen.“ Ende Juni forderte er seine Betreuerin in einer zweiten Erklärung auf, sein Anwesen in Douchy, gut 100 Kilometer südlich von Paris, zu verlassen.

Dorthin hatte Delon sich zurückgezogen, nachdem er dem Filmgeschäft vor rund 20 Jahren den Rücken gekehrt hatte. Seither lebte er allein auf dem rund 50 Hektar großen Anwesen. Der Hundeliebhaber ließ einen Friedhof für die rund 50 Vierbeiner anlegen, die ihn in den vergangenen Jahrzehnten begleitet hatten. In den vergangenen Jahren war ihm nur der Schäferhund Loubo geblieben, den Rollin geschlagen und ins Tierheim gebracht haben soll. Seit ihrem Rauswurf ist Loubo wieder zurück bei seinem Herrchen.