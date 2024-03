Stimmige Programmvielfalt beim 36. Bodenseefestival

„Vielstimmig - einstimmig“ lautet das Motto des Bodenseefestivals 2024. Es passt zu musikalischen Eigenheiten vieler Beiträge, besonders aber zu den Darbietungen der diesjährigen Artists in Residence. Mehrstimmiges und einstimmiges Singen spielt bei mehr als einem Drittel der rund 60 Veranstaltungen eine wichtige Rolle. Dazu zählen sechs Auftritte des renommierten britischen Vokaloktetts VOCES8, das als Ensemble in Residence in die Region kommt. Ein- und Vielstimmigkeit gehört jedoch auch zum technischen und musikalischen Rüstzeug von Chochane Siranossian, einer französisch-schweizerischen Stargeigerin mit armenischen Wurzeln, die als Artist in Residence sieben Konzerte gibt.

Vom 27. April bis zum 20. Mai bietet das Bodenseefestival im Vierländereck ein reiches Kulturprogramm mit regionalen und internationalen Attraktionen. Es umfasst Musik aller Sparten, Literatur, Theater, Film, Tanz, Ausstellungen, Gesprächs- und Mitmachkonzerte sowie Events für Kinder und Familien. Beim Auftaktkonzert im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus spielt Siranossian mit dem Bruckner-Orchester Linz unter der Leitung von Markus Poschner Mendelssohns Violinkonzert e-Moll, gefolgt von Bruckners Sechster (das Konzert wird am 28. April im Kulturhaus Dornbirn wiederholt).

Siranossian und die Musik ihrer Heimat

Dass sie sich nicht nur auf klassisch-romantisches, sondern auch auf modernes Repertoire versteht und besonders in der Barockmusik zuhause ist, demonstriert Siranossian in weiteren Konzerten. In der Klosterkirche Münsterlingen (9.5.) und im Weingartener Stadtmuseum (17.5.) präsentiert sie sich mit technisch und musikalisch grenzüberschreitenden Solowerken von Giuseppe Tartini, Johann Sebastian Bach und Eugène Ysaye. Mit ihrer Schwester Astrig Siranossian (Cello) gibt die Ausnahmegeigerin im Schloss Achberg einen interessanten Duoabend (18.5.). Im Ravensburger Konzerthaus erinnert Chouchane Siranossian an die 1000-jährige Musiktradition ihrer armenischen Heimat (16.5.).

Interessante Hörerfahrungen versprechen auch die Auftritte der Gruppe VOCES8 rund um den See. Das von dem Countertenor Barnaby Smith vor rund 20 Jahren gegründete Vokalensemble ist stilistisch denkbar breit aufgestellt. Britische und kontinentaleuropäische Vokalpolyphonie der Renaissance wird mit ebenso phänomenaler Intonationssicherheit dargeboten wie Musik von Komponisten nachfolgender Epochen bis hin zu avantgardistischen Werken und raffinierten Jazz- oder Pop-Arrangements.

Vom Jazz bis zum vielstimmigen Alpenjodeln

Im Lindauer Stadttheater kann man dem Vorarlberger Jazzpianisten David Helbock und der französischen Sängerin Camille Bertault lauschen (30.4.). Im Schloss Achberg stellt Evelyn Fink-Mennel mit der Folk-Band der Vorarlberger Musikhochschule Stella in einem Gesprächskonzert vielstimmiges Alpenjodeln vor (4.5.). Nicht entgehen lassen sollte man sich ein exquisites Programm der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz unter der Leitung von Gabriel Venzago mit dem Pianisten Frank Dupree und seinem Jazz-Trio, das Werke von Gershwin, Bernstein und das selten zu hörende fünfte Klavierkonzert des urkrainisch-russischen Komponisten Nikolai Kapustin mit dem orientalisch angehauchten „Grand Bazar“ von Fazil Say konfrontiert (3. und 8.5. im Konstanzer Konzil).

