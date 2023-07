Sprachplauderei: Zweierlei Hosenträger

Alle Männer sind Hosenträger, aber nicht alle Männer tragen Hosenträger. Zugegeben, dieser Satz ist etwas konstruiert — und für Schotten gilt er auch nur bedingt. Aber er trifft den Kern des Problems, dem wir uns heute widmen wollen. Letzte Woche hatten wir es hier von der Pluralbildung, und dieses Mal soll es um einen Sonderfall gehen: Manche Substantive haben im Singular eine andere Bedeutung als im Plural, und dieser Plural gehört dann oft zu den sogenannten Pluraliatantum (Mehrzahl von lateinisch plurale tantum = nur Plural). Das sind Wörter in der Mehrzahl, die ohne ihre eigentlich dazugehörige Einzahl auskommen. Im konkreten Fall: Ein Hosenträger (Singular) ist ein Mensch, der eine Hose anhat. Die mehr oder minder schicken Vorrichtungen hingegen, die — vor allem bei anschwellender Leibesfülle — das Tragen einer Hose erleichtern, heißen die Hosenträger (Plural). Es sind ja auch zwei Riemen, vorne getrennt, hinten vereint ...

Weitere Beispiele für einen solchen Bedeutungswechsel: Hat jemand Allüren (Mehrzahl), so benimmt er sich auffallend, um nicht zu sagen arrogant. Unter einer Allüre in der Einzahl versteht man jedoch in der Regel die Gang–art eines Pferdes. Geht jemand der exklusiven Kost (Nahrung) wegen in ein Sterne–Restaurant, so darf er sich über dort anfallende hohe Kosten (Ausgaben) nicht beklagen. Abgeordnete freuen sich über die Erhöhung ihrer Diäten, also ihrer Bezüge. Muss man aber eine Diät halten, so kommt weniger Freude auf. Und die Masern sind eine lästige Krankheit, die Maser im Holz aber gibt beim Schleifen die Richtung vor.

Die Mehrzahl und nur die Mehrzahl

Daneben gibt es aber sehr viele Beispiele für reine Pluraliatantum, also Substantive, die in der Regel nur noch die Mehrzahl kennen. Hier eine kleine Auswahl: die Briefschaften, die Alimente, die Einkünfte, die Naturalien, die Memoiren, die Gerätschaften, die Tropen, die Musikalien, die Nachwehen, die Wirren, die Moneten, die Viktualien, die Kinkerlitzchen … Und dazu gehören auch einige geografische Eigennamen für Länder, Regionen, Berge oder Inseln: die Vereinigten Staaten, die Niederlande, die Marken, die Alpen, die Dolomiten, die Anden, die Kordilleren, die Lofoten, die Hebriden, die Philippinen, die Kanaren, die Molukken, die Aleuten, die Bahamas, die Malediven …

Und noch ein sehr wichtiges Wort kennen wir nur im Plural: die Ferien. Dieses Substantiv wurde im 16. Jahrhundert aus dem lateinischen feriae entlehnt, das bereits ein reiner Plural war, und bezeichnete zunächst einmal Festtage, Feiertage, dienstfreie Tage. Heute verwendet man es vor allem für die unterrichtsfreie Zeit in den Schulen. Wie diese Woche zu erleben war, stellen Lehrer und Schüler dann ihre Arbeit ein und machen sich freudig davon. Weil das so ansteckend ist, schließen wir uns an. Bis Anfang September lassen wir an dieser Stelle Sprache Sprache sein. Und dann sprechen wir uns wieder.