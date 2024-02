Sprachplauderei: Wenn der Zipper zickt

or lauter Handball, Fußball, Skifliegen, Tennis etc. ist dieser Tage eine betrübliche Sport-Meldung fast untergegangen: Die Einzelstrecken-WM der Eisschnellläufer Mitte Februar in Calgary/Kanada wird ohne deutsche Beteiligung über die Bühne gehen. Warum? Beim Weltcup in Salt Lake City/USA ließ sich der Reißverschluss am Rennanzug eines deutschen Läufers kurz vor dem Start partout nicht schließen. Wegen der offenen Montur drohte die Disqualifikation, also brauchte man gar nicht mehr anzutreten - und damit war die WM-Qualifikation versiebt.

Dabei gibt es eine simple Regel, die man bei offenen Reißverschlüssen beherzigen sollte - und die kommt auch noch aus Amerika. Flüstert einem dort ein Nebenmann die Abkürzung XYZ ins Wort, so weiß man, was man zu tun hat. Diese drei Buchstaben XYZ, auf Englisch ausgesprochen ungefähr Ex, Wai, Si, stehen für „Examine your zipper!“, also „Prüfe deinen Reißverschluss! Sage einer, das sei nicht feinfühlig! In Bayern wird da um einiges direkter formuliert: „Mach dei Hosndürl zue!“ Aber wie auch immer: Hätte jener arme Eisschnellläufer vorsorglich seinen Zipper examiniert … müßig, weiter darüber nachzudenken, es ist eh zu spät.

Die Toilette und das Tüchlein

Damit sind wir bei verschleiernden, beschönigenden Umschreibungen und Abkürzungen auf jenen Gebieten des täglichen Lebens, wo Schamgefühl ins Spiel kommt. Etwa bei den Bezeichnungen für die Toilette. Schon dieses Wort ist eigentlich ein verschämter Euphemismus. Toilette heißt auf Französisch Tüchlein. Weil die feinen Damen einst beim Schminken in ihren Ankleidezimmern solche Tüchlein benutzten, dort aber auch andere Dinge erledigten, wurde gleich der ganze Raum als Toilette bezeichnet.

Nun zum 00: Als im 19. Jahrhundert die ersten großen Hotels gebaut wurden, bekam jedes Zimmer eine Nummer. Weil aber Toiletten nicht als Zimmer galten, gab man ihnen eine dezente Doppelnull. Steht irgendwo WC, so weiß jeder, wohin er da geleitet wird. Die beiden Buchstaben sind eine Abkürzung für den englischen Begriff water closet - quasi ein früher Anglizismus, weil in England um 1700 die erste Schüssel mit Wasserspülung entwickelt wurde und die Deutschen den Begriff einfach übernahmen. Closet, eingedeutscht Klosett, Kurzform Klo, von lateinisch claudere (abschließen), ist ein Ort des Rückzugs. Nichts anderes bedeutet auch die früher noch gebräuchliche Retirade, von französisch retirer (sich zurückziehen), sowie das italienische ritirata. Der heute eher gewöhnungsbedürftige Begriff Abort- als Inschrift in alten Dorfwirtschaften immer noch zu finden - steht ebenso für das Bedürfnis, bei bestimmten Verrichtungen abseits zu bleiben. Und das klingt auch in unserem verniedlichenden stillen Örtchen an.

Woher der Begriff Lokus kommt

Schließlich gibt es noch den Lokus. Er soll auf einen Scherz in Schülerkreisen aus dem 17. Jahrhundert zurückgehen. Angeblich hatte man sie mit langwierigen Ausführungen zum locus amoenus (lieblicher Ort), einem hehren Schlüsselbegriff der Naturschilderung in Literatur und Kunst, so sehr geplagt, dass sie sich rächten und das Klo zum Lokus umtauften. Den locus terribilis gibt es übrigens auch, den schrecklichen Ort. Manche Toiletten sind nicht weit weg davon … SRY! SRY? Auch ein Kürzel. So dampft man heute sorry ein - auf WhatsApp.

