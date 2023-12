Sprachplauderei: Viele Steine gab’s

Draußen friert‘s Stein und Bein!“ Das war der entgeisterte Kommentar der Gattin, als sie am Sonntagmorgen - bei minus 15 Grad - vom Vogelhäuschen auf der Terrasse zurückkam. Womit wieder einmal eine deutsche Redensart ins Blickfeld geriet, die sich nicht unbedingt von selbst erklärt. Denn da bekommt ja niemand kalte Beine, was man zunächst denken könnte. Bein ist das alte deutsche Wort für Knochen, das mit der Zeit verdrängt wurde. Allerdings lebt es in manchen Verbindungen weiter: Wir reden etwa von Nasen-, Brust- und Schlüsselbein und meinen dabei jeweils einen bestimmten Knochen unseres Körpers, aber nicht das Bein. Ein Beinhaus ist ein Aufbewahrungsort für Schädel und Knochen von Verstorbenen und findet sich noch auf manchem Friedhof. Schließlich ist Elfenbein nichts anderes als der Stoßzahnknochen des Elefanten.

Mit besagter Redensart wird schlichtweg ausgedrückt, dass die Kälte sogar in solch feste Dinge wie Steine oder Knochen hineinkriecht. Bei Stein und Bein haben wir zudem ein schönes Beispiel für eine sogenannte Paar- oder Zwillingsformel. Davon gibt es sehr viele in unserer Sprache - mal stabreimend wie mit Mann und Maus oder zwischen Baum und Borke, mal endreimend wie in Saus und Braus oder unter Dach und Fach. Sie arbeiten mit der Doppelung, dienen der Verstärkung und sind rhetorische Farbtupfer. In unserem speziellen Fall denkt man auch sofort an zwei andere Paarungen: über Stock und Stein und durch Mark und Bein.

Es kommt auf den Tonfall an

Streifen wir noch kurz zwei andere steinige Redensarten: „Ich werfe dir auch mal einen Stein in den Garten“, ist eine gängige Floskel, wenn man jemandem, der einem einen Gefallen getan hat, einen Gegendienst verspricht. Eigentlich ist das die reine Ironie, denn Steine sind in Pflanzbeeten eher von Übel und müssen mühsam herausgeklaubt werden. Es verwundert also nicht, dass diese Wendung ursprünglich genau das Gegenteil bedeutete, man also durch den Steinwurf jemandem schaden wollte. In manchen Gegenden wird sie heute noch in diesem Sinne gebraucht, in anderen nicht - letztlich kommt es auf den Tonfall an, wie man die Äußerung verstehen soll.

Und nun noch zu der zweiten Redensart, die auch erklärungsbedürftig ist: Was heißt es, wenn man bei jemandem einen Stein im Brett hat? Im Mittelalter war ein Würfelspiel sehr beliebt, das auf dem Umweg über Rom aus dem Orient nach Europa gekommen war: Tricktrack, Puff oder Wurfzabel - heute als Backgammon bekannt. In diesem Wurfzabel steckt das lateinische Wort tabula für Tafel, und auf diese Tafel wurden Steine geworfen. Wenn man dabei zwei Felder nebeneinander mit seinen Steinen besetzt hatte, erhöhte man seine Gewinnchancen. Man hatte einen guten Stein im Brett. Daraus dürfte sich die Redensart entwickelt haben: Ein Mensch, der einem anderen - wie in diesem Fall ein Stein - als guter Freund zur Seite steht, hat bei ihm einen Stein im Brett.

„Viel Steine gab’s …“, heißt es in Ludwig Uhlands Gedicht „Der wackere Schwabe“. Für heute reicht‘s.

