Sprachplauderei: Verlegen durch Verliegen

as haben die Wörter Strauß, Stift und Stock gemeinsam? Alle drei beginnen mit den Buchstaben St. So weit, so offensichtlich. Aber darum soll es hier nicht gehen. Viel interessanter ist, dass sie jeweils mehrere Bedeutungen haben. Ein Strauß ist ein Blumengebinde, ein Vogel oder eine Auseinandersetzung. Hört man das Wort Stock, so kann es sich um einen Stab handeln, einen Baumstumpf, ein Bienengehäuse, eine Wohnetage oder einen Warenvorrat. Und unter Stift verstehen wir einen dünnen Bolzen, ein Schreibgerät, einen Lehrling, eine auf Stiftungen beruhende kirchliche Einrichtung oder aber das Ei einer Bienenkönigin.

Daraus folgt, dass es immer auf den Kontext ankommt, was wir im konkreten Fall unter einem mehrdeutigen Begriff zu verstehen haben. Das sprachliche Umfeld schafft die Bedingungen für das Herstellen von Zusammenhängen, und das geschieht sehr schnell. Hört man den Satz „Ich schenke meiner Frau zum Geburtstag einen Strauß“, so assoziiert man in Bruchteilen einer Sekunde, dass besagte Gattin weder einen exotischen Riesenvogel überreicht bekommt, noch dass ihr Mann eine Streiterei vom Zaun brechen will.

Verliegen auf dem Venusberg

Auslöser dieses Nachdenkens über die Mehrdeutigkeit war auch eine Assoziation. Vor Kurzem erklang im Radio die Arie „Inbrunst im Herzen“ aus „Tannhäuser“. In dieser Wagner-Oper geht es um jenen mittelalterlichen Minnesänger, der im Venusberg bei der Göttin der Liebe weilt und dort - so ein alter deutscher Begriff - verliegt . Da drängte sich spontan die Frage auf, ob das mit unserem Adjektiv verlegen zu tun haben könnte? Und auch hier landet man sofort bei Mehrdeutigkeiten. Hier ein paar Beispiele für die Multifunktionalität des Verbs verlegen : Opa hat seine Brille verlegt . Der Termin wurde vom Samstag auf den Sonntag verlegt . Die Fliesen im Haus hat der Eigentümer selbst verlegt . Die Freundin hat ihren Wohnsitz verlegt . Der Eingang zur Schlucht war durch einen Felssturz verlegt . Vor Gericht hat sich der Täter aufs Leugnen verlegt . Das Medienhaus hat ein neues Buch verlegt …

Nun zum Adjektiv verlegen, das auch zwei Bedeutungen hat: Zum einen kann man um Geld verlegen sein, sprich: Man hat keines. Oder man ist um keine Ausrede verlegen, sprich: Man hat immer eine. Zum anderen kennen wir dieses verlegen aber im Sinn von befangen, peinlich berührt, verschämt. Und da sind wir dann in der Tat bei jenem verliegen aus dem Venusberg. Im Althochdeutschen bedeutete firliggen schlichtweg Ehebruch begehen, und im Mittelhochdeutschen verstand man unter verlegen, dass jemand sein Leben in zuchtlosem Nichtstun vertändelte. Und weil mancher sich dessen vielleicht schämte, nahm das Adjektiv verlegen mit der Zeit die Bedeutung verschämt an.

Nicht zu vergessen der Puff

Man möge entschuldigen, dass einem bei diesem sittenlosen Umfeld noch ein anderes mehrdeutiges Wort in den Sinn kommt: Puff. Das kann ein Stoß sein, ein Bausch am Ärmel, ein Hocker als Wäschebehälter, ein Brettspiel und schließlich auch jenes übel beleumundete Etablissement, in dem mancher verliegt - aber danach hoffentlich auch ein bisschen verlegen ist.