Sprachplauderei: Türmen aus dem Turm

m Montag stand in dieser Zeitung eine Meldung, wonach die Polizei in Frankfurt einen aus der Emmendinger Psychiatrie geflohenen Straftäter dingfest machte, der drei Tage zuvor vom Klinikgelände getürmt war. Getürmt ‐ ein interessantes Wort. Dass es in einer Polizeimeldung auftaucht, ist eher ungewöhnlich. Gehört es doch zu den vielen Ausdrücken, die wir statt fliehen gebrauchen und die eher umgangssprachlich klingen, wenn nicht gar salopp: abhauen, Reißaus nehmen, die Flatter machen, sich abseilen, verduften, sich aus dem Staub machen, sich verkrümeln, die Kurve kratzen, sich verdünnisieren, stiften gehen…

Das Verb türmen kennen wir ansonsten in der Bedeutung etwas wie einen Turm aufstapeln. Auf dem Schreibtisch von Bürokraten türmen sich die Aktenstöße, in der Buchhandlung türmt sich der neue Bestseller, am Straßenrand türmen sich im Winter die Schneeberge… Auch im übertragenen Sinn wird es eingesetzt. Ein aktuelles Beispiel: Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zum Klimafonds türmen sich vor der Ampel-Regierung nun immense Probleme. Die Dichtung ließ sich dieses Wort natürlich auch nicht entgehen: Da türmen sich die Gipfel, die Wellen, die Wolken, die Himmel… Und um noch Schillers hohen Ton zu bemühen, hier eine Strophe aus seinem Gedicht „Das Eleusische Fest“: „Auch den Meergott sieht man eilen, / Rasch mit des Tridentes Stoß, / Bricht er die granitnen Säulen / Aus dem Erdgerippe los, / Schwingt sie in gewaltgen Händen / Hoch wie einen leichten Ball, Und mit Hermes dem behenden / Thürmet er der Mauren Wall.“

Bezüge zur Gaunersprache

Türmen hat aber noch eine andere Bedeutung: Im Mittelalter türmte man Kriegsgegner oder Verbrecher, sprich: man sperrte sie im Gefängnisturm ein. Und wie passt das jetzt zu der völlig gegensätzlichen Aussage, dass ein Gefangener türmt, also entwischt? Ganz einfach: Beides hat nichts miteinander zu tun. Türmen in der Bedeutung weglaufen geht auf ein hebräisches tharam für entfernen zurück, das irgendwann in das Rotwelsche, eine weit verbreitete Gaunersprache, gelangte und dessen Schriftbild an ein deutsches Wort angeglichen wurde.

Ein Synonym für abhauen fehlte oben noch: ausbüxen. Die Herkunft dieses Verbs ist eher rätselhaft. Allerdings könnte es mit der Büx zu tun haben, wie man im Norden zur Hose sagt. Ausgebüxt würde also heißen, dass einer sich ‐ vielleicht um schneller rennen zu können ‐ seiner Beinkleider entledigt und dann eben türmt. Fragt sich nur, was er anschließend macht ohne Hose. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ist schon mancher im Turm gelandet.