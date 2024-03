Sprachplauderei: Streich und das Suffix

m Montag war Trauer angesagt - in Freiburg, in Baden-Württemberg, ja, in ganz Fußball-Deutschland. SC-Trainer Christian Streich hört auf. Einhelliges Bedauern, und die Elogen überschlugen sich. Aber auch sein Instagram-Video in eigener Sache war etwas Besonderes. Typisch Streich in seiner entwaffnenden, bescheidenen Ehrlichkeit - und mit einem klitzekleinen, netten Fehler obendrein. Er sei voller Dankbarkeit und Frohnis, dass er das alles erleben durfte, meinte er. Frohnis … Es war ihm rausgerutscht, diesem Markgräfler aus der allersüdlichsten Südwest-Ecke kurz vor Basel, dessen Deutsch ohne seine urwüchsige dialektale Färbung nicht denkbar wäre und an dem Johann Peter Hebel, der große alemannische Dichter aus Streichs Heimat, seine helle Freude gehabt hätte.

Wenn wir Streichs Lapsus mit einem falschen Suffix aufgreifen, dann selbstverständlich ohne jeden Anflug von Spott! Er ist interessant, weil sich der Deutsche gemeinhin über Suffixe ja keine Gedanken macht - die hat er irgendwie intus. Suffix heißt wörtlich Angeheftetes, denn da werden - vereinfacht formuliert - verschiedene Nachsilben an Substantive oder Adjektive angeheftet: -ung, -heit, -tum, -keit, -schaft, -isch, -lich, -ig, -bar, -haft - und dazu gehört auch -nis. Durch diese Endung -nis entstehen aus Verben und Adjektive neue Substantive: erleben - Erlebnis, hindern - Hindernis, finster - Finsternis, wild - Wildnis. Und aus betrübt wird Betrübnis. Da ist Streichs Frohnis als das Gegenteil von Betrübnis ja gar nicht so abwegig.

„Vom Schaffe her un hi“

Also eine lässliche Sünde! Zumal uns das Suffix -nis in seiner englischen Form -ness immer häufiger begegnet - Fairness, Business, Coolness ... Erst am letzten Samstag wurde in unserer Zeitung das Hohelied der Waldness gesungen, ein neues Wort, gebildet nach dem Muster Wellness, was heute ja als Inbegriff von Wohlbefinden aller Art gilt. Nebenbei bemerkt: Wellness ist auch schon ein englisches Kunstwort und zwar aus den 1950ern, zusammengesetzt aus well being (Wohlergehen) und fitness (gute körperliche Gesamtverfassung). Unter Waldness versteht man nun eine Besinnung auf den Wald als erholsamen, heilkräftigen, aber auch bedrohten Rückzugsort für Körper und Geist - und da kann man diese Bewegung eigentlich nur begrüßen.

Noch einmal zurück zu Streich: Womöglich war der SC-Trainerposten nicht sein letzter Streich, und wir erleben ihn bald in einer anderen einschlägigen Position rund um den Fußball. Aber sollte er wirklich ganz aufhören, so ist der Rückzugsort nicht weit. Er wohnt in Freiburg nur ein paar Hundert Meter vom Schwarzwaldsaum entfernt. In einem der alemannischen Gedichte Hebels heißt es: „Der Samstig het zum Sunntig gseit:/ Jetzt han i alli schlofe gleit; sie sin vom Schaffe her und hi, / gar sölli müed und schlöfrig gsi …„ Vielleicht ist Streich jetzt auch irgendwie vom Schaffe her un hi. Verdient hat der Mann, der über Jahrzehnte hinweg auf Hochtouren lief, die Ruhe allemal - und warum nicht im Wald.

Anregungen