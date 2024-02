Sprachplauderei: My pig whistles

urzeit wird permanent über die schier unbegrenzten Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz geredet. Auf dieser Kulturseite war allerdings anfangs der Woche auch von den Grenzen der KI die Rede - zumindest von ihren aktuellen Grenzen. So scheint das Übertragen von idiomatischen Redensarten bislang noch ein Problem zu sein. Ein Satz wie „Das ist nicht das Gelbe vom Ei„ werde immer noch als „This is not the yellow of the egg„ ins Englische übersetzt, was in England oder USA kein Mensch verstehe.

Wörter, die identisch oder zumindest ähnlich in verschiedenen Sprachen vorkommen, aber unterschiedliche Bedeutung haben, nennt man Falsche Freunde . Etwa das deutsche Wort Gift (englisch: poison ) und das englische Wort gift (deutsch: Geschenk ). Wenn man ein solches Wort nicht kennt, so kommt man leicht in Versuchung, es so zu verwenden, wie man es aus seiner Muttersprache gewohnt ist - und liegt damit völlig daneben. Das kann peinlich sein - etwa bei einer Paarung wie After / after . Oder nicht ohne Witz. Ein Komiker wie Otto hat solche gezielten Missverständnisse geradezu zelebriert: „ Der Hund bellt „, auf Englisch „ The dog bells „ - und sein Publikum kringelte sich vor Lachen.

Falsche Freunde

Falsche Freunde finden sich aber auch unter den idiomatischen Wendungen. Darunter versteht man Phrasen, die nicht wortwörtlich zu übersetzen sind. Zum Beispiel „ in den sauren Apfel beißen“ . Da sagt der Engländer „ to bite the bullet“ ( auf die Gewehrkugel beißen ). Aber die Metapher mit dem sauren Apfel würde er wohl trotzdem verstehen. Etwas anders liegt der Fall bei „ einen Bären aufbinden „. Da wissen wir Deutsche se lbst nicht genau, woher diese Redensart kommt - und umso weniger wird ein Engländer damit etwas anfangen können. Aber um nicht nur beim Englischen zu bleiben: Sagen wir bei uns „ In der Not frisst der Teufel Fliegen „, so ist das im Französischen „ À bon goût et faim n'y a mauvais pain „ ( Wenn es gut ist und man Hunger hat, so gibt es kein schlechtes Brot ). Auch hier würde der Franzose den Sinn der deutschen Redensart vielleicht noch verstehen. Stellt der Deutsche aber fest „ Die Würfel sind gefallen „, so denken unsere Nachbarn nicht unbedingt daran, dass dies ihrer Redensart „ Les carottes sont cuites „ ( Die Karotten sind gekocht ) entspricht .

Nicht alles ist klar wie Kloßbrühe

Es gibt unzählige deutsche Redensarten, vor allem eher salopper Natur, die sich nicht direkt übersetzen lassen und deswegen an Ausländern pfeilgerade vorbeigehen. „Sie hat einen Vogel„, „Du gehst mir auf den Keks„, „Erzähle keinen Käse„, „Du hast Tomaten auf den Augen„, „Ich glaube, mein Schwein pfeift„. „I think my pig whistles„? - das funktioniert nicht … Aber um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen: Es ist anzunehmen, dass die neuen KI-Systeme in kürzester Zeit in der Lage sein werden, auch solche Klippen beim Übersetzen zu umschiffen. Ihre absolute Stärke ist nun mal ihre Lernfähigkeit, und die wird bedingungslos eingesetzt - das ist so klar wie Kloßbrühe. Übrigens auch eine kaum zu übertragende Redensart, die aber zur Fastenzeit passt. Wahrscheinlich war hier früher Klosterbrühe gemeint, weil die Suppe für Mönche und Nonnen ab Aschermittwoch besonders dünn sein musste - wegen der Völlerei.