Sprachplauderei: Hie Wein, da Bier

n der letzten Glosse ging es unter anderem um ein Zitat aus der Szene „Auerbachs Keller“ in Goethes „Faust I“: „Man kann nicht stets das Fremde meiden, das Gute liegt uns oft so fern.“ Dass diese Worte sehr bekannt wären, kann man nicht behaupten. Ganz anders liegt der Fall bei den darauffolgenden, noch heute oft zitierten Zeilen. Da lässt Goethe den Brander, einen der Gesellen in der Leipziger Studentenkneipe, im Brustton der Überzeugung fortfahren: „Ein echter deutscher Mann mag keinen Franzen leiden, doch ihre Weine trinkt er gern.“

Nichts gegen den zweiten Teil des Zitats. Dass der Deutsche gerne französischen Wein trinkt, hat damals wohl gestimmt ‐ Goethe, beileibe kein Kostverächter des Rebensaftes, wird es schon richtig eingeschätzt haben. Und es stimmt heute noch. Gute Tropfen gibt es auch in anderen Ländern, aber die feinen Bourgogne, Bordeaux, Côtes du Rhône etc. werden hierzulande weiterhin sehr gerne konsumiert.

Antipathie gegen Franzosen

Nehmen wir uns nun den ersten, frankophoben Teil vor: Zu verstehen ist diese Antipathie aus dem Geist der Zeit heraus. Zwar war französische Lebensart im 18. Jahrhundert hochgeschätzt, vor allem im Adel. Aber in manchen literarischen Sturm-und-Drang-Kreisen galt die Übernahme von Sitten der linksrheinischen Nachbarn zulasten deutscher Tugenden als absolut verpönt. Die Verwüstungen durch französische Heere im Pfälzer Erbfolgekrieg ‐ Stichwort: Heidelberger Schloss ‐ waren noch allzu gegenwärtig. Und wenn ein kluger, aufklärerischer Geist wie Christoph Martin Wieland seine Dichterkollegen zur Besonnenheit mahnte, so wurde er angefeindet ‐ bis hin zur Verbrennung seiner Gedichte.

Auf diesem Hintergrund ist die Bezeichnung Franze zu sehen. So lautete zwar die mittelhochdeutsche Bezeichnung für den Franzosen, eine Ableitung von mittellateinisch francius (Franke). Aber später bekam das Wort einen despektierlichen Beiklang, und den behielt es bei. Dazu trat noch der Spottname Franzmann, der allerdings nach inflationärem Gebrauch während des 2. Weltkriegs eher in der Versenkung verschwand, ebenso wie im normalen Sprachgebrauch der Franze ‐ ausgenommen natürlich der Monaco-Franze, jene TV-Kultfigur der 1990er-Jahre, dessen Namen aber einfach die bayerische Dialektform von Franz ist.

Von Käskopp bis Spaghetti-Fresser

In diese Versenkung gehören ‐ wie hier schon öfter angemahnt und in Zeiten ausufernder Nationalismen immer wichtiger ‐ auch die vielen anderen unsinnig verallgemeinernden Verunglimpfungen, die zwischen den verschiedenen Ländern kursieren. Nennen uns die Holländer Moffen, die Italiener Wurstel und die Österreicher Piefke, so keilen wir mit Käskopp, Spaghetti-Fresser und Ösi zurück. Ein unseliger Schlagabtausch.

Für die Franzosen waren wir ‐ vor allem seit dem Krieg von 1870/71 ‐ les boches, was wohl auf tête de boche (Holzkugel) zurückgeht und mit Holzkopf zu übersetzen ist. Aber auch dieses abfällige Wort taucht ‐ wie der Franzmann bei uns ‐ immer seltener auf. Die Umkehrung des „Faust“-Zitats hieße: „Ein echter Franzose mag keinen Boche leiden, doch seine Biere trinkt er gern.“ Mit seinem germanophoben Beiklang passt das heute auch nicht mehr, und das ist gut so. Lassen wir doch den Franzen und den Boche weg und geben uns einfach dem Genuss hin ‐ wir bei ihrem Wein und sie bei unserem Bier!