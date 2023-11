Sprachplauderei: Gold und gelbe Kästchen

n einem Zeitungsartikel über eine Goldene Hochzeit schöpfte vor Kurzem ein Autor ‐ absichtlich oder unabsichtlich ‐ die Variationsbreite aus, die ihm das Standarddeutsch heute bietet: einmal schrieb er Goldene Hochzeit, zweimal goldene Hochzeit. Groß oder klein ‐ wie es euch gefällt. So wollte es der Rechtschreibrat bei der Reform vor rund 20 Jahren, als er bei strittigen Fällen, in denen sich das vierzigköpfige Gremium aus sieben Nationen und Regionen partout nicht einigen konnte, auf Variantenschreibungen auswich. Und damit müssen wir jetzt leider leben.

Warum mal groß, mal klein geschrieben

Nach der Reform hat sich der Duden für solche Stichwörter spezielle Infokästen ausgedacht. Schauen wir uns die Situation beim Begriff golden an: Kleinschreibung (verbindlich): goldene Worte, goldener Mittelweg, goldenes Tor. Klein- oder Großschreibung (fakultativ): goldene oder Goldene Hochzeit, goldener oder Goldener Schnitt. Großschreibung (verbindlich): Goldenes Buch, Goldene Schallplatte, Goldene Zwanziger … Warum das so ist? Dafür gibt es ausführliche, höchst komplizierte sprachwissenschaftliche Erklärungen, zu deren Ausbreitung uns hier allerdings der Platz fehlt. Wer es schwarz auf weiß erleben will, muss nur auf die Homepage des Rechtschreibrats gehen und sich dort im Amtlichen Regelwerk den Paragrafen 63 zu Gemüte führen. Aber wie auch immer: Solche Spitzfindigkeiten sind für Abermillionen von Anwendern überhaupt nicht nachvollziehbar.

Der Duden trägt zusätzlich zur Verwirrung bei. Um die gefährdete Hoheit über deutschen Schulbänken und Schreibtischen nicht zu verlieren, meinte er schon kurz nach der Reform, bei solchen Variantenschreibungen mit kleinen gelben Kästchen im wahren Wortsinn seinen Senf dazugeben zu müssen. Was gelb markiert wird, ist die vom Duden empfohlene Schreibweise, wobei auch hier die Kriterien keineswegs einleuchten. Warum empfiehlt er bei goldene oder Goldene Hochzeit die Kleinschreibung, bei Goldener oder goldener Schnitt aber die Großschreibung? Die Duden-Redaktion wird es wissen, wir wissen es nicht.

Von den Auswüchsen des Genderns

Eine Konsequenz solch schwammiger Regelungen ist eine stetig wachsende Gleichgültigkeit. Immer nach dem Motto: Wenn andere sich nicht festlegen wollen, dann kann auch ich schreiben, wie ich will. Und das ist fatal. Es reicht einem doch schon, in Zeiten einer ungezügelten elektronischen Medienflut tagtäglich in Texten jeglicher Art vor Augen geführt zu bekommen, dass bei der Rechtschreibung alle Dämme brechen. Dieser Tage hat der Vorsitzende des Rechtschreibrats harsche Kritik an den hirnrissigen Auswüchsen des Genderns geübt ‐ und das völlig zu Recht. Da packte einen die Wehmut. Warum hat es nicht damals vor der Entscheidung zu Variantenschreibungen einen Vorsitzenden gegeben, der auf den Tisch schlug: „Ihr Streithähne einigt euch gefälligst! Varianten sind unzumutbar! Basta!“

Beim Stichwort Gold fällt einem noch der antike Sagenkönig Midas ein, bei dem alles zu Gold wurde, was er anfasste ‐ auch seine langen Eselsohren. Apropos: Was waren wir doch alle für Esel, dass wir uns Entgleisungen wie diesen von verbohrten Experten verschuldeten Variantenwirrwar fast klaglos haben bieten lassen! Gegen das exzessive Gendern muckt ja jetzt die Bevölkerung ‐ dankenswerterweise ‐ auch immer mehr auf.

Anregungen