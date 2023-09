Sprachplauderei: Eintagsfliege Käthe

„Ägid bläst in den Herbstes Horn“. So beginnt ein Kalendergedicht von Josef Weinheber, und um diesen einst sehr populären heiligen Ägidius — Gedenktag 1. September — sollte es unter anderem gehen bei unserem Start in den Herbst. Aber aus gegebenem Anlass rückt jetzt einer ins Blickfeld, der — zumindest für Fußball–Deutschland — auch kurz vor der Heiligsprechung zu stehen scheint: Rudi Völler. Rudi Nationale wurde er in Anspielung auf seine Jahre beim AS Rom schon früher genannt. Nach dem unerwarteten Sieg über Frankreichs Equipe haben die in Superlativen schwelgenden Medien ihn nun zum Retter Rudi ernannt, und die Bildzeitung wähnt uns — ebenfalls stabreimend — gar alle im Rudi–Rausch. Dabei rückt ein anderer Übername Völlers in den Hintergrund: Tante Käthe. Thomas Berthold, sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege und Zimmergenosse beim AS Rom, hatte eine Tante dieses Namens, und nach ihr benannte er im Scherz Kumpel Rudi wegen dessen vorzeitig ergrauten Haaren und seiner wilden Locken. Das bekamen andere mit, und die Tante Käthe war in der Welt, so seltsam sich das für einen gestandenen Kicker anhört.

Spitznamen sind nicht immer positiv

Damit sind wir auf dem weiten Feld der Über– oder Spitznamen. Wobei wir bei den Fußballern bleiben können, weil trotz dieser Einschränkung das Spezifische solcher Benennungen erkennbar wird. Aufgehängt sind diese an körperlichen, geistigen oder charakterlichen Eigenschaften einer Person. Sie können negativ konnotiert sein. Allein schon im Begriff Spitzname klingt der Aspekt des stechend–verletzenden Spotts an. Oder Übernamen sind eher positiv zu sehen, allenfalls schalkhaft gemeint, aber nicht boshaft karikierend.

Dass der Wiener Max Merkel den deutschen Fußball–Nationaltrainer Jupp Derwall nach dem Titelgewinn bei der Europa–Meisterschaft 1980 wenig schmeichelhaft als Häuptling Ondulierte Silberlocke verspottete, wurde dieser nie mehr los. Als Lutscher kanzelte der Werder–Bremen–Mitspieler Andreas Herzog einst den jungen vorlauten Torsten Frings ab, was auf Österreichisch in etwa Frechdachs heißt, und an Frings haften blieb. Weil Star–Trainer Jupp Heynkes schnell errötete, hatte er den Namen Osram weg. Der Wiener National–Coach Herbert Prohaska wird den ihm wegen der Lockenpracht seiner Jugend verpassten Kosenamen Schneckerl wohl kaum geschätzt haben. Und wegen seiner weichlichen Anmutung nach dem Kinderstar Heintje gerufen zu werden, dürfte dem Dortmunder Fußballer Andy Möller auch nie recht gewesen sein.

Von fußballerischen Qualitäten

Viele der Übernamen beruhen allerdings auf fußballerischen Qualitäten. Franz Beckenbauer wurde wegen seiner Souveränität zum Kaiser ernannt, Gerd Müllers Torinstinkt machte ihn zum Bomber, Torwart Oliver Kahns Fangsicherheit schlug sich in Titan nieder, der kompromisslose Verteidiger Berti Vogts mutierte zum Terrier, und bei seinem knallharten Defensiv–Kollegen Horst Dieter Höttges wurde Eisenfuß zum Markenzeichen. Sehr hübsch ist schließlich Guido Buchwalds Ehrentitel: Weil er 1990 im WM–Endspiel Argentiniens Superstar Maradona kaltstellte, wurde er fortan Diego gerufen.

Zurück zu Rudi Völler: Nur für ein einziges Spiel wollte er nun Trainer sein, quasi eine Eintagsfliege. Aber apropos fliegen: Wäre schön, wenn der Höhenflug der deutschen Fußballer anhielte!