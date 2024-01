Sprachplauderei: Ein Leben ohne Rollmops

ach dem Besuch der Frankfurter Holbein-Ausstellung im Herbst blieb nachmittags noch Zeit für ein apartes Kontrastprogramm: die große Loriot-Retrospektive zu seinem 100. Geburtstag im Caricatura-Museum (wegen des Riesenerfolgs gerade bis zum 12. Mai verlängert). Loriot über drei Etagen, ein Vergnügen hoch drei! Zudem mit Nachwirkungen bis in den Alltag hinein: „Wir könnten wieder mal Rollmops essen“, befand die Gattin unlängst. Und da bot sich - loriot-gerecht - nur ein Kommentar an: „Ein Leben ohne Rollmops ist möglich, aber sinnlos“. Also aßen wir wieder mal Rollmops.

Vom Grubenhund bis zum Halbdackel

Da stellt sich die Frage: Woher kommt eigentlich dieser seltsame Ausdruck Rollmops für einen mit Holzstäbchen zusammengehaltenen Heringslappen? Dass ein Hund in einem anderen sprachlichen Zusammenhang auftaucht, kennen wir etwa vom Grubenhund. Ob dieses Wort für einen Förderwagen im Bergbau - auch Grubenhunt geschrieben - überhaupt mit einem Hund zu tun hat, lässt sich aber nicht mehr klären. Auch bei dem derben schwäbischen Ausdruck Grasdackel für einen schusseligen, einfältigen Zeitgenossen gibt es keine sichere Herleitung. Wahrscheinlich steht dieses Gras für noch grün hinter den Ohren, sprich: unreif. Und dem Dackel wird - warum auch immer - unterstellt, etwas unbedarft zu schauen. Dann gibt es im Schwabenland noch den Halbdackel, der aber nicht - wie man meinen könnte - nur halb so doof ist, sondern, im Gegenteil, die verschärfte Ausgabe eines Trottels, also ein Obertrottel.

Auch im Standarddeutschen ist „Du Dackel!„ ein grober Anwurf. Aber das hat der arme Hund mit anderen Rassen gemein. Sagt man von jemandem, er sei ein Windhund, so ist derjenige als leichtfertig und unzuverlässig verschrien. Terrier nennen wir einen Menschen von unangenehmer Bissigkeit. Und auch Pinscher ist alles andere als schmeichelhaft - vor allem seit sich Bundeskanzler Ludwig Erhard 1965 mit rüden Worten über die seiner Meinung nach nichtsnutzigen Intellektuellen ausgelassen und sie als Pinscher verlästert hatte.

Wie der Mops im Haferstroh

Zurück zur Eingangsfrage: Der altehrwürdigen Rasse der Möpse sagt man nicht ohne Grund einen gewissen Hang zur Rundlichkeit nach, und daher rührt wohl auch die Bezeichnung Rollmops für die Heringsrolle. Aber der Mops hat allemal eine freundlichere Anmutung als viele andere Hunde - nicht erst seit Loriot. Für meine Wenigkeit kann ich sogar begründen, warum. Meine erste Begegnung mit ihm hatte ich im Grundschulalter, als mich Klassenkameradinnen um einen Eintrag in ihr Poesiealbum baten. Da war das fein säuberlich verzierte Büchlein meiner Mutter ein unerschöpfliches Reservoir. Von einer Verwendung des Spruchs „Sei immer treu und edel und bleib ein deutsches Mädel„ bat sie mich wohlweislich Abstand zu nehmen. Aber da stand auch „Immer lustig, immer froh, wie der Mops im Haferstroh„. Das gefiel mir, und fortan hielt ich den Mops für eine fidele Spezies.

Was ich in dem Album außerdem fand: „Es kann der beste Bruder nicht in Frieden leben, wenn es der bösen Schwester nicht gefällt„. Das hatte einst mein Onkel nur aus Spaß und ohne jeglichen Wahrheitsbezug hineingeschrieben - sehr zum Ärger meiner Mama. Für mich war es leider nicht verwertbar. Ich hatte keine Schwester.