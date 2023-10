Sprachplauderei: Baum und Bäumchen

s gibt Titel in der Zeitung, bei denen man sofort aufmerkt. In der letzten SZ-Wochenendbeilage stand ein Artikel zur übertriebenen Hygiene. Die Überschrift: Mein Freund, der Keim. Natürlich bedarf es zum Genießen dieses sehr aparten Titels einer bestimmten Assoziation. Man muss wissen, dass er den Titel jenes unvergessenen Liedes „Mein Freund, der Baum“ verfremdet, das der Schlagerstar Alexandra 1968 sang und das nach ihrem jähen Unfalltod nur ein Jahr später zu einem fulminanten Erfolg wurde. Nebenbei gesagt, hatte das Lied prophetische Züge. Lange vor dem Erwachen des allgemeinen Ökologiebewusstseins beschwor es auf anrührende Weise die drohende Zerstörung der Schöpfung durch menschliche Willkür.

Allemal ist dieser Titel ein beredtes Beispiel für das beliebte Verändern und Parodieren bekannter Zitate oder Redewendungen. Das hat mit der Lust des Menschen am Spielen mit seiner Sprache zu tun, bei dem dann auch mal gängige Konventionen aufgekündigt werden und eher konformistisch veranlagte Zeitgenossen vielleicht die Stirn runzeln. Vor allem das wortwitzige Verschränken von gängigen Sentenzen erfreut sich großer Beliebtheit. Nur ein Beispiel: Der Spruch „Morgenstund ist aller Laster Anfang“ ist unbestritten eine feine Entschuldigung für alle Langschläfer, bei „Müßiggang hat Gold im Mund“ hingegen darf sich mancher notorisch bequeme Zeitgenosse bestätigt sehen.

Kreatives Jonglieren mit der Sprache

Dieses Jonglieren mit altbekanntem Sprachmaterial kann ansteckend sein. Weil vorher vom Ökobewusstsein die Rede war: „Fest geklebt hat nie gereut“, so könnte heute das Bekenntnis eines überzeugten Klimaaktivisten lauten. Passt einem diese Protestbewegung nicht, so befindet man: Es irrt der Mensch, solang er klebt. Eingefleischte Goethe-Verehrer mögen diesen frechen Zugriff auf den Prolog zu „Faust I“ verzeihen.

Apropos Goethe: Bei ihm findet sich ein Beispiel für das Phänomen, dass ein Zitat nicht mehr dem Original entspricht, aber man sich dessen gar nicht bewusst ist, weil sich einfach eine Ungenauigkeit eingeschliffen hat. „Warum denn in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“, so rezitieren wir bildungsbewusst. Aber von wegen Ferne. Hier der exakte Wortlaut von Goethes Vierzeiler „Erinnerung“: „Willst du immer weiter schweifen? / Sieh, das Gute liegt so nah. / Lerne nur das Glück ergreifen, / denn das Glück ist immer da.“ Vielleicht hat da ein anderes Zitat aus „Faust I“ hineingespielt: „Man kann nicht stets das Fremde meiden, das Gute liegt uns oft so fern.“ Aber wir wissen es nicht.

Etwas anderes glauben wir sicher zu wissen ‐ und liegen wohl dennoch falsch. „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“, so soll Martin Luther einst gesagt haben. Aber dafür gibt es nach Aussage von Luther-Forschern keinerlei Beweis. Wahrscheinlich ist dieser Spruch sogar erst in den 1930er-Jahren aufgekommen. Der erste belegbare Nachweis stammt von 1944 aus einem kirchlichen Rundbrief. In jene Kriegszeit passte er auch sehr gut. Denn er besagte ja nichts anderes, als dass man trotz allen Elends die Hoffnung nicht aufgeben und in der Natur Trost suchen sollte.

Zu Luther passt er aber auch. Der Reformator hat immer wieder seine Verehrung für den Baum als Sinnbild der Schöpfung bekundet. Womit wir wieder bei Alexandra wären.