Sprachplauderei: Armer Dreckspatz

eim morgendlichen Zeitungslesen schweift der Blick zwischendurch zum Vogelhäuschen im Garten, wo sich gerade ein paar fidele Spatzen über das Futter hermachen. Und was liest man wenige Minuten später in einem Artikel zum Frühjahrsputz? „Der Spülschwamm ist ein Dreckspatz.“ Hat der arme Sperling das verdient? Natürlich nicht, aber diesen Spitznamen haben wir ihm halt angehängt.

Damit sind wir bei der Tiermetaphorik, also der Verwendung von Bildern aus der Tierwelt, einem Phänomen, das wohl so alt sein dürfte wie die Sprache selbst. Das Verhalten der Tiere ist zwar - vereinfacht ausgedrückt - vom Instinkt gesteuert und deswegen von einer authentischen Natürlichkeit ohne jeden Bezug zum Menschen. Aber der Mensch überträgt Eigenschaften, die er beim Tier beobachtet, auf seine Mitmenschen - natürlich ohne Rücksicht auf das Tier.

Von der Katze ist oft die Rede

Viele der Parallelen, die der Homo sapiens zum Tier zieht, sind schlüssig - schlau wie ein Fuchs, stumm wie ein Fisch, stark wie ein Bär. Pferde gelten als hochsensibel, und so gehen eben einem bildlich die Pferde durch. Weil Lämmern eine gewisse Unschuld anhaftet, wirkt jemand sanft, lieb und fromm wie ein Lamm. Im Gegensatz dazu ist der Bock der Inbegriff der Störrigkeit, und bockige Kinder stehen ihm kaum nach. Hasen suchen bei der Vielzahl ihrer Feinde ihr Heil in der flinken Flucht und haben uns deswegen Spitznamen wie Angsthase und Hasenfuß beschert. Kaum ein Tier wiederum sorgte für so viele Redensarten wie die Katze: Frauen zeigen gern mal ihre Krallen, Männer gefallen sich als Schmusekater, und sofort fallen einem auch Katzenwäsche, Katzensprung, Katzentisch oder Katzenjammer ein. Schließlich steht der Hund der Katze in Sachen Metaphern kaum nach: Es gibt arme, bunte und krumme Hunde. Mancher kommt auf den Hund, manches geht vor die Hunde, und Hunde lassen sich bekanntlich nicht so leicht hinterm Ofen hervorlocken.

Lebendige, witzige Sprache

Und was ist mit dem Sauhund? Darunter versteht man zwar ursprünglich einen Hund für die Wildschweinjagd, aber im übertragenen Sinn wird daraus ein besonders übler Kerl. Auch Lackaffe, Salonlöwe, Lustmolch, Schnapsdrossel oder Zimtziege sind ähnlich gelagerte Begriffe, die sich nicht von allein erschließen und zudem despektierlich sind. Dazu zählt auch besagter Dreckspatz. Zwar baden Spatzen in Pfützen oder im Staub, aber das tun sie um der Reinlichkeit willen.

Allemal zeigt uns die Tiermetaphorik, wie lebendig, witzig, widersprüchlich das Reservoir der Sprache ist. Und hoffentlich bleibt das auch so. Unlängst hat die PETA, jene als besonders radikal geltende Tierschutzorganisation, die Entfernung von Tieren aus Kinderkarussellen gefordert, da Tiere nicht zur Unterhaltung missbraucht werden dürften. Nicht auszudenken, wenn sogenannte Sensivity-Reader - hyperkorrekte Kontrolleure, die seit Neuem Texte daraufhin durchlesen, ob sie Menschen verletzen - nun die Tiermetaphorik ins Visier nähmen. Etwa nach dem Motto: Niemand darf unsere Vögel beleidigen! Die Tage von Unglücksrabe, Schmutzfink, Hupfdohle und Trottoirschwalbe könnten gezählt sein. Aber was wäre das Ganze dann? Ein Affentheater.