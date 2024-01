Sprachplauderei: Apropos Paletot

er über Sprache schreibt, setzt sich automatisch der Kritik aus. So wurde jetzt das Zitat „Immer lustig, immer froh, wie der Mops im Haferstroh“ aus der letzten Glosse in Zweifel gezogen. Es heiße vielmehr „wie der Mops im Paletot“, merkte eine resolute Dame an. Das Problem lässt sich salomonisch lösen: In alten Poesie-Alben finden sich beide Varianten. Der Mops galt schon immer als ein eher freundlicher, umgänglicher Hund. Ins Haferstroh hat man ihn wohl um des Reimes willen gesetzt. Ähnliches wird einen Verseschmied beim Paletot angetrieben haben. Aber hier kommt zudem eine ironische Note ins Spiel: Ein Paletot war ein dreiviertellanger Mantel, in der Regel tailliert - und diese Vorstellung entbehrt bei einem eher rundlichen Mops nicht der Komik. Übrigens schaffte es das Liedchen vom Mops im Paletot 1932 sogar auf eine Schellack-Platte. Aber hier war die nächste Zeile bemerkenswert. Sie lautete: „… denn die große Pleite kommt ja sowieso.“ Damals irgendwie prophetisch.

Was war nochmal ein Paletot?

Nun drängt sich eine Frage auf: Wer weiß heute noch, was ein Paletot ist? Damit sind wir wieder einmal bei den Wörtern, die uns von links des Rheins zugewachsen sind. Französisch gewann hierzulande bereits im 16. Jahrhundert an Bedeutung. So bevorzugte auch Karl V., immerhin deutscher Kaiser, dieses Idiom - er konnte gar kein Deutsch. Aber vor allem nach 1700 wurde Frankreich zum großen Vorbild in Sachen Kultur, Kunst, Küche - und auch Mode. Lang ist die Liste von Wörtern, die wir den Franzosen auf diesem Gebiet verdanken und auch weiterhin benutzen: Garderobe, Haute Couture, Toilette, Accessoires, Robe, Bustier, Perücke, Dekolleté, Taille, Negligé, Necessaire, Velours, Satin, Collier, Blouson, Lingerie … Einige Ausdrücke sind aber eher in Vergessenheit geraten. Dazu zählt die Chemisette (von chemise = Hemd), worunter man eine Hemdenbrust beim Frack versteht oder den weißen Einsatz im Damenkleid. Auch unter einem Chapeau claque, einem aufklappbaren Zylinder, werden sich heute viele nichts mehr vorstellen können. Und dann eben der Paletot.

Unverständliche Modesprache

Was an die Stelle des Französischen getreten ist, zeigt uns der Blick in heutige Fashion-Prospekte. Da trägt der Mann Snapback Basecap, Pork Pie Hat, Fleece Hoodie, Houndstooth Pea Coat, Longsleeve Henley Shirt, Tapered Jeans, Casual Sneakers … Alle diese Begriffe zu erklären, würde hier den Rahmen sprengen. Einer mag genügen: Pork Pie ist eigentlich die Schweinefleisch-Pastete, aber auch ein Hut - weil der so aussieht. Die enorme Sogwirkung des Anglo-Amerikanischen im Zuge der Globalisierung ist unbestritten. Dass dabei aber sehr vieles auch der Wichtigtuerei geschuldet ist, ebenso. Auf dem Portal eines oberschwäbischen Modehauses findet sich ein Herrenschlafanzug mit Gradient Stripes - auf Deutsch: mit unterschiedlich breiten Längsstreifen. Wer versteht das auf Anhieb?

Dass man die Leute am besten in ihrem eigenen Idiom mitnehmen kann, hat gerade Frankreichs Staatspräsident Emanuel Macron gezeigt, als er bei der Schäuble-Trauerfeier in Berlin auf Deutsch sprach - und viele sehr gerührt waren. Dem deutsch-französischen Austausch redete er nebenbei auch das Wort. Dem Paletot eine Chance!