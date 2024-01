Sprachplauderei: Allerhand zum Bauernstand

ournalisten haben einen Hang zum Synonym. Aus Angst, ihr Text könnte durch die Wiederholung eines Begriffes eintönig klingen, verwenden sie stattdessen Wörter mit annähernd gleicher Bedeutung. Das wurde einem in der Schule einst auch beigebracht: Im Aufsatz möglichst den Ausdruck wechseln! Also auch mal Erdtrabant schreiben statt Mond, Urnengang statt Wahl, Wüstentier statt Kamel ... Wolf Schneider, jahrzehntelang einer unserer profiliertesten Sprachkenner, hingegen warnte stets mit Recht: Wenn man dieselbe Sache meine, so solle man sie auch stets mit demselben Wort bezeichnen. Werde ein etwas anders akzentuiertes Wort eingesetzt, so führe das womöglich zu falschen Assoziationen.

In den letzten Tagen ging es andauernd um die Bauern. Und weil es für diesen Berufsstand - ähnlich wie bei Metzger/Fleischer/Schlachter - mehrere Bezeichnungen gibt, wurden die Synonyme lustvoll durchexerziert. Da war vom Bauern-Mob die Rede, von Krawall-Landwirten, von Agrarier-Attacken … Sehr plakativ, aber auch sehr bemüht. Und vor allem ohne Rücksicht auf Nuancierungen.

Verschiedene Deutungsebenen

Schauen wir uns deswegen diese Synonyme einmal näher an. Drei davon spielen heute keine Rolle mehr: „Es ruht des Landmanns ruhige Gebärde„, schrieb Georg Trakl noch 1915 in seinem so anrührenden Gedicht „Der Herbst des Einsamen“. Leider hat dieses poetische Wort ausgedient. Der Begriff Ökonom hingegen wechselte die Bedeutung. Heute versteht man darunter einen Wirtschaftswissenschaftler, früher stand er für einen Verwalter landwirtschaftlicher Güter oder einen wohlsituierten Bauer. Man denke nur an den Briefwexel des Landagsabgeordneden Jozef Filser, den Ludwig Thoma um das Jahr 1910 als standesbewussten Oekonomen durch die deutsche Orthografie stolpern ließ. Nährstand schließlich war zwar seit dem Mittelalter ein ehrbarer Begriff für die Bauernschaft. Nach dem Missbrauch als „Reichsnährstand“ in der NS-Zeit mit seiner unsäglichen „Scholle als Blutquell“-Metaphorik verschwand er aber zu Recht.

Nun zu den heute üblichen Synonymen mit ihren teils unterschiedlichen Bedeutungsebenen: Landwirt ist der eher gehobene Ausdruck für den Besitzer oder Pächter eines bäuerlichen Betriebs oder für eine ausgebildete Fachkraft in Landwirtschaft. Agronom - von griechisch agrós (Acker) - darf sich ein akademisch qualifizierter Landwirt nennen. Agrarier wiederum war einst die Bezeichnung für Großgrundbesitzer im Osten, wird heute aber meist für Interessenvertreter der Landwirte in der Politik benutzt oder manchmal auch für Bauern im Allgemeinen.

Woher das Wort Bauer kommt

Apropos: Mittelhochdeutsch hieß gebûre noch Mitbewohner/Nachbar, erst später wurde daraus der Name für den Berufsstand Bauer. Und weil dieser unterhalb von Adel und Bürgertum angesiedelt war, bekam das Wort einen geringschätzigen Beiklang, worunter bis heute viele Bauern leiden.

Noch eine abschließende kleine Randbemerkung: In Anleitungen zum Gendern wird bedauernd festgestellt, dass sich die Doppelform von Bauern und Bäuerinnen gegen den üblichen Genderstil mit Sternchen sperrt. Wegen des Umlauts ä bei Bäuerin! Bauer*äuerinnen geht dann wohl doch nicht! Das hätten unsere bodenständigen Bauern aber auch nicht verdient.

Anregungen