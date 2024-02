Sopranistinnen, Chaarts und die Zurich Chamber Singers in Lindau

Die außergewöhnliche c-Moll-Messe von Mozart, verbunden mit anderen Mozartwerken und kontrastiert durch die sphärischen Klänge des lettischen Komponisten Peteris Vasks, bestimmten das Programm im Lindauer Stadttheater. Das in der Schweiz beheimatete Kammerorchester Chaarts, das unter der Verantwortung des Cellisten Andreas Fleck und seines Zwillingsbruders Markus Fleck seit vielen Jahren in unterschiedlichen Besetzungen das Konzertleben in Lindau prägt, hatte mit den Zurich Chamber Singers unter der Leitung von Christian Erny einen klein besetzten, aber ungemein flexiblen Chor an der Seite. Die israelische Sopranistin Shira Patchornik, die seit fünf Jahren eng mit den Bregenzer Festspielen verbunden ist, und die deutsche Sopranistin Sophie Klußmann glänzten in den Sopranpartien der Mozartmesse.

Seit sie 2019 im Rahmen des Opernstudios der Bregenzer Festspiele als berührende Tatjana in Tschaikowskys „Eugen Onegin“ aufgetreten ist, ist Shira Patchornik mit der Bodenseeregion verbunden. Sie übernahm kleinere Partien in den Festspielproduktionen, sprang kurzfristig in einem Konzert mit Haydns „Schöpfung“ ein und zeigte im Kunsthaus ihre Vielseitigkeit in Musik des Frühbarocks und in zeitgenössischer Musik. Auch in der kommenden Saison wird sie in der Uraufführung von Ena Brennans „Hold your breath“ eine Hauptpartie übernehmen.

Auftakt mit Sopranistin Shira Patchornik

Wie nah bei Mozart geistliche und weltliche Musik, Kirchenmusik und Oper sind, zeigt sich nicht nur in der Solomotette „Exultate, Jubilate“, mit der Shira Patchornik das Programm eröffnete. In jubelnden Koloraturen, dem kurzen Rezitativ, dem empfindsamen Mittelteil und dem brillanten Halleluja kann die Sängerin ihre Verbindung mit der alten Musik zeigen (sie hat auch zwei bedeutende Wettbewerbe mit Schwerpunkt Barockmusik für sich entschieden), auf der der 16-jährige Mozart in seiner frühen, für einen italienischen Kastraten komponierten Motette aufbaut. Hier schon ließen Dirigent Christan Erny und Chaarts mit der plastisch modellierenden Orchesterbegleitung aufhorchen, bei der Sängerin überwog die vokale Brillanz allerdings über die inhaltliche Durchdringung des Textes.

In kleiner Besetzung mit nur 15 Stimmen präsentierten sich die Zurich Chamber Singers unter dem klaren und leidenschaftlichen Dirigat ihres Gründers Christian Erny. Der lettische Komponist Peteris Vasks schöpft aus der Chortradition seiner Heimat und lässt mit Liegeklängen, Reibungen, Vokalisen, Vogelstimmen und Geräuschen Bilder von weiten Landschaften und einer tiefen Spiritualität entstehen. In „Plainscapes“ für Violine, Violoncello und Chor werden zwei ausdrucksstarke, seufzend oder sich jubilierend aufschwingende Solostreicher von Tonsilben und flächigen Linien der Chorstimmen getragen: Die höchst anspruchsvollen Solopartien wurden von dem Geiger Won-Ho Kim und dem Cellisten Sorin Munteanu übernommen, der Chor umgab die Streicher im akustisch schwierigen Bühnenraum mit differenzierter Gestaltung.

Souveräne Chorstimmen

Eingeleitet von den fließend warmen Chorstimmen in der späten Motette „Ave verum corpus“ entfaltete Mozarts große c-Moll-Messe KV 427 dann ihre intensive Kraft. Die unvollendet gebliebene Messe hatte der Komponist zum Dank für die Hochzeit mit Konstanze komponiert, eine der höchst anspruchsvollen Solopartien hat er für seine Gattin geschaffen. Vielschichtig ist das Werk, reich an Anlehnungen an die Barockmeister Bach und Händel, aber ebenso an klassisch kunstvollen Arien und Duetten. An die Seite von Shira Patchornik trat nun die warm timbrierte, lyrische Sopranistin Sophie Klußmann, die ihre Stimme im beseelten, von Solobläsern begleiteten „Et incarnatus est“ verströmen durfte, während man sich in den Duetten durchaus zwei Opernfiguren vorstellen konnte.

Der Chor gestaltete die kraftvoll rhetorischen Punktierungen etwa in „Qui tollis“ mit großer Energie, getragen von Ernys plastischer Gestaltung der Orchesterstimmen. Klar ziselierte Fugen wurden in Gloria und Sanctus herausgearbeitet, und wie souverän die Stimmen des Chors sind, zeigte sich, indem die nicht minder anspruchsvollen Soli von Tenor und Bass von Florian Glaus und Israel Martins aus dem Chor übernommen wurden.