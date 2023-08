Sommerserie Museumscafés: Espresso mit antiken Helden

Es ist viel Blut geflossen im Kampf um Troja. Man mag sich das Gemetzel gar nicht ausmalen, doch in dieser Hinsicht hatten die antiken Bildhauer ein Erbarmen und verfuhren eindeutig nach der Devise „Schöner sterben“. In München tun das die fallenden Helden mit einem archaischen Lächeln und so formvollendet, ja elegant, dass man ihnen gerne etwas länger dabei zuschaut. Die rund 2500 Jahre alten Giebelfiguren des Aphaia–Tempels in Ägina gehören zum Kostbarsten der Glyptothek, und dass man nur wenige Meter weiter seinen Espresso zu sich nehmen kann, ist mindestens verblüffend.

Dem Italien–Liebhaber Ludwig I. von Bayern könnte diese Verbindung von Kunst– und kulinarischem Genuss sogar gefallen haben. Ein Gemälde von Franz Ludwig Catel zeigt ihn im Jahr 1824, damals noch Kronprinz, in einer römischen Taverne, umringt von seinen Künstlerfreunden beim Zechen. Und Wein wird auch im Café Glyptothek ausgeschenkt, etwa vom Gardasee oder vom Würzburger Juliusspital. Allerdings brummt vor allem die Kaffeemaschine. Die Bohnen stammen aus der kleinen Familienrösterei Trinci östlich von Pisa, und für einen Cappuccino oder Lungo fahren einige Stammgäste durch die halbe Stadt.

Generalsanierung ist abgeschlossen

Aber zurück zu Ludwig, der in besagter Taverne seinen Architekten Leo von Klenze neben sich hatte. Den beauftragte er mit dem Neubau für seine ziemlich schnell anwachsende Sammlung von Antiken. Kunstagent Martin von Wagner hat in Rom und Athen quasi an der Quelle eingekauft und ausschließlich Top–Qualität gelten lassen. Das verlangte nach einem adäquaten Gehäuse, und so wurde die im Äußeren an eine griechische Tempelfront angelehnte Glyptothek 1828, noch vor der Fertigstellung, mit der feierlichen Aufstellung der Ägineten eröffnet.

Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, dass dieses klassizistische Gesamtkunstwerk im Inneren farbintensiv dekoriert und stuckiert war. Denn nach der Zerstörung im Sommer 1944 entschied man sich in den 1960er–Jahren für einen puristischen Wiederaufbau, eine Rekonstruktion der Fresken oder der vergoldeten Ornamentreliefs hat freilich auch nicht mehr dem Zeitgeschmack entsprochen. Ende April 1972, kurz vor den Olympischen Spielen, konnten die Münchner endlich wieder ihr vielleicht schönstes Museum besuchen. Und 50 Jahre später ist nun auch die Generalsanierung abgeschlossen.

Mittlerweile scheint angenehm weiches Licht durch die großen Fenster. Das bekommt den frei stehenden Skulpturen besonders gut, während der Barberinische Faun und eigentliche (Nackt)Star der Sammlung durch einen Spot dezent betont wird. Im Römersaal sind die ehemals wild kombinierten Republikaner, Kaiser und die spätantiken Porträtköpfe in eine wohltuende Chronologie gebracht, und die Ägineten im zentralen Hauptraum folgen einer logischen Kampfanordnung.

Im Museumscafé servieren gastroaffine Künstler

Von sämtlichen 13 Sälen aus blickt man auf den Innenhof, dessen Bepflanzung freilich noch nicht ganz so viel Schatten spendet wie vor der Renovierung. Deshalb sind die Plätze im Museumscafé unter den japanischen Fadenbäumen schnell belegt, gerade an Sonntagen, wenn der Eintritt nur einen Euro beträgt. Bedingt durch die Einbettung in den Museumsrundgang bewegt sich die Speisekarte im Bereich einer italienischen Feinkostbar. Das Angebot reicht von klassischen Panini, Sandwichs und Rotondi mit Käse, Salami oder luftgetrocknetem Schinken bis hin zu veganen Varianten, belegt mit Hummus und gegrilltem Gemüse. Wobei der Kuchen all das noch einmal übertrifft. Die Auswahl von der Käsekirsch– bis zur Linzer Torte ist üppig, der Guglhupf eine Klasse für sich. An den Rezepten wurde lange gefeilt, und nun hat man die Wahl zwischen Schokolade, Mohn und Schoko–Banane. Zu Preisen um die 4 Euro — Salziges wie Süßes. Das ist für Münchner Verhältnisse human, zumal die Betreiber Solisten sind.

Christoph Jünger, der an der Kunstakademie in der Schmuckklasse studiert hat, gelingt dabei ein Drahtseilakt, denn er betreibt das Café mit „gastroaffinen“ Künstlern. Die sind engagiert bei der Sache, denn wenn sich für die Malerinnen, Musiker oder Schauspielerinnen Auftritte, Gigs und Ausstellungen ergeben, versuchen Jünger und sein Stundenplan–Dompteur Hubert Bauer, die nötigen Freiräume zu schaffen. Das schweißt die Crew zusammen und wirkt sich natürlich auch auf die Atmosphäre aus. Die meisten arbeiten jedenfalls gerne, man könnte fast sagen: mit einem archaischen Lächeln.

