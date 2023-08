Sommerserie Museumscafés: Die Kunst der Pause im KUB–Café

Das Kunsthaus Bregenz (KUB) ist eine Kathedrale der Kunst. Der Schweizer Architekt Peter Zumthor verwehrt dort den Besuchern den Blick auf den See. Und wer einmal das Dach des Gebäudes betreten hat, weiß welches Opfer hier verlangt wird. Es gab viele Menschen, die sich ein Terrassencafé auf dem KUB gewünscht hätten. Zumthor wollte aber nichts davon wissen, denn das hätte seiner Meinung nach den Glaswürfel zum touristischen Aussichtsturm degradiert. Die Natur und die Landschaft hätten im Ausstellungsgebäude nichts zu suchen. Und der Architekt hat recht. Das KUB ist ein Bau, der die Kunst in der radikalsten Form ernst nimmt, indem er sich selbst ihren Gesetzen unterwirft.

Warum dem Architekt eine Bar vorschwebte

Wohin also mit der Museumsgastronomie, die heutzutage eine Selbstverständlichkeit ist? Architekt Zumthor hat dafür einfach ein eigenes Gebäude entworfen: einen rechteckigen schwarzen Kubus. Im Erdgeschoss befindet sich das Café, darüber die Kunsthaus–Verwaltung. Obwohl die gastronomische Einrichtung offiziell KUB–Café genannt wird, bezeichnet sie der Architekt Peter Zumthor, der Kunsthaus und Nebengebäude vor etwas mehr als 25 Jahren entworfen hat, als Bar. Hinter der amerikanischen Bezeichnung steckt nicht nur Zumthors Vorliebe für Musik, vor allem für Jazz, sondern auch die bewusste Distanzierung vom sonstigen Betrieb eines Museumscafés. Anders als ein innerhalb des Museums gelegenes Café (mit eingeschränkten Öffnungszeiten) schafft die Bar in Bregenz durch die vom Kunsthaus unabhängige Einrichtung und vor allem durch die Nutzung seines Vorplatzes einen neuen Kontext zum städtischen Raum. Das KUB–Café bietet dementsprechend nicht nur tagsüber warme oder kalte Mahlzeiten und abends Cocktails, sondern auch regelmäßige kulturelle Events wie Jazz– oder Blues–Sessions — zumindest bis die Corona–Pandemie ausgebrochen ist. Im Moment liegen die Musikevents auf Eis, aber ab Herbst ist eine Neuauflage geplant.

Ein urbaner, von der Sonne verwöhnter Platz in Bregenz

Peter Zumthor ist ein Ästhet. Entsprechend ist auch die Inneneinrichtung des KUB–Cafés: schlicht, elegant, zeitlos. Die Möbel und die Theke stammen aus einer Tischlerei aus dem Bregenzerwald, die bequemen schwarzen Lederstühle hat der Architekt sogar persönlich entworfen. Die von der Engadiner Designerin Madlaina Lys gestaltete Lampe gibt dem sogenannten Zumthor–Raum rechts vom Eingang eine wohnliche Atmosphäre. Auf der Tafel an der Rückwand haben sich all die Künstlerinnen und Künstler mit ihrem Namen verewigt, die schon vor Ort ausgestellt haben. Draußen auf dem Platz dominiert schlichtes Design mit stapelbaren Alustühlen und Tischen aus Zink. Für die Beschattung sorgen im Sommer große weiße Sonnenschirme, denn der urbane Platz wird von der Sonne verwöhnt.

Auch Veganer findet hier etwas Leckeres zu essen

Erdal Cosan betreibt das KUB–Café jetzt schon im vierten Jahr gemeinsam mit seinen Brüdern Erdem und Ercan. Im Vergleich zu den Betrieben in der Umgebung, die vor allem Pizza, Pommes und Schnitzel auf der Karte haben, hat er den Schwerpunkt auf gesunde internationale Küche gelegt, wobei er nur regionale Zutaten verwendet. Dazu gehört ein durchgehendes Angebot vom Frühstück über das Mittagsmenü, Kuchen und Kaffee am Nachmittag bis zum abendlichen Cocktail an der Bar. Rund 80 Prozent der Gerichte sind vegan — vom Avocadobrot bis zur Gemüsebowl. Ein Novum in Bregenz. Entsprechend quirlig geht es im KUB–Café zur Mittagszeit zu. Die Preise sind fair, ein Mittagessen inklusive Getränk kostet unter 20 Euro.

Nach ausgiebigen Streifzügen durch die Ausstellung im KUB bietet das Café die perfekte Gelegenheit, die Erlebnisse Revue passieren zu lassen und sich bei frischen Snacks und warmen Getränken auszutauschen — der Blick aufs Kunsthaus inklusive. Schließlich sind auch Pausen eine Kunst.

Öffnungszeiten KUB-Café: