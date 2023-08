Sommerserie Museumscafés: das o.T. im Kunstmuseum Stuttgart

Touristen zieht es fast magisch an. Denn was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommerabend in Stuttgart am Schlossplatz zu sitzen und bei einem kühlen Aperol Spritz die Sicht auf die Wahrzeichen der Stadt zu genießen: Kunstgebäude, Schlossplatz, Altes und Neues Schloss — alles hat man im Blick plus dem Trubel in der Königstraße. Deshalb sind die rund 100 schicken, weißen Designer–Sessel selbst an kühlen Tagen begehrt. Die o. T.-Bar (für: ohne Titel) im Kunstmuseum Stuttgart ist der „place to be“.

Damit ist der Beweis erbracht, dass das Konzept der Architekten des Kunstmuseums Stuttgart perfekt aufgegangen ist. Als 2005 der gläserne Würfel des Büros Hascher & Jehle eröffnet wurde, war das eine Sensation. Denn dieser neue Kubus stand nicht nur mitten in der Fußgängerzone und damit zwischen H&M, Pimpkie und Co. Sondern auch das Gebäude selbst hat so gar nichts mehr mit der klassischen Museumsarchitektur zu tun. Die Alte Gemäldegalerie in Berlin erinnert an einen Tempel, der über lange Treppen mühsam erklommen sein will. Die Alte Staatsgalerie Stuttgart orientiert sich am Schlossbau und hält sich das Volk mit einem großen Ehrenhof vom Leib. Das Kunstmuseum Stuttgart dagegen ist absolut niederschwellig: keine Stufen, man wird quasi direkt ins Foyer hineingespült.

Das war, was die Architekten wollten, dass die Leute „zu ebener Erde hereinkommen“, wie Rainer Hascher es nannte, weil er überzeugt war, dass sich das Museum öffnen muss. Deshalb landen die Besucher auch nicht direkt an den Kassen, sondern kommen erst einmal an der langen Theke der o. T.-Museumsbar vorbei. Die kühl–stylischen Barhocker laden vielleicht nicht jeden zum Verweilen ein, wohl aber die am Abend magisch leuchtenden Regale. Vor der Waschbetonmauer stehen an die 500 Flaschen mit allem, was man für die raffiniertesten Cocktails dieser Erde benötigt. Wer Drinks liebt, ist hier genau richtig — ob gerührt oder geschüttelt.

Eigentlich spielt die o. T.-Bar nur die zweite Geige im Kunstmuseum. Der Top–Act ist das Cube, das Restaurant im obersten Stockwerk des Kunstmuseums, wo der Blick auf die Stadt um ein Vielfaches besser ist und man auch viel auf seine Küche hält. In der o. T.-Bar spürt man dagegen einen fast revolutionären Geist, weil mit ihr ein neues Kapitel in der Museumsgeschichte eingeläutet wurde und jeden Tag aufs Neue bewiesen wird, dass Kunsthäuser nicht der Elite vorbehalten sein müssen.

Deshalb sitzen an den kleinen Tischchen neben der langen Theke auch keineswegs nur Ausstellungsbesucher, sondern Touristen wie Stuttgarter, die sich schnell einen Kaffee gönnen, denn es hat sich herum gesprochen, dass man dazu nicht nur Milch und Zucker gereicht bekommt, sondern auch ein frisch gebackenes Mini–Croissant. Ab 17 Uhr gibt es — fast noch leckerer — einen Mini–Brownie. Die Kuchen kommen aus einer regionalen Konditorei.

Die Speisekarte ist wie bei Bars und Cafés üblich, recht überschaubar. Avocado–Sandwich, Salad–Bowl und Panini. Aber ist gibt auch Waffeln oder eine schlichte Brezel zu 1,95 Euro.

Dazu wird kostenlos Kunst serviert — oder besser Lichtkunst. Der Künstler Andreas Schmid wurde beim Bau des Kunstmuseums eingeladen, für das 450 Quadratmeter große Foyer eine Installation zu entwickeln, die beides ist: Kunst, aber auch ganz schnöde Beleuchtung. „Treibholz“ nannte Andreas Schmid das Ergebnis und verteilte 334 Leuchtstoffröhren an der Decke, die pulsieren. Am Tage atmen sie in einem lebendigen Rhythmus, gegen Abend hin wird das Licht sanfter und schlägt einen ruhigeren Takt an. Meist merken die Besucher es erst nach einer Weile, dass das Licht förmlich lebt.

Am Abend wird es dann besonders stimmungsvoll, wenn die Bar mit verschiedenen Farben beleuchtet und etwa in erotisches Rot getaucht wird. Jazz oder lässiger Lounge–Sound geben der Location dann den Hauch von Großstadt. Trotzdem ist — zumal im Sommer — die Terrasse der wichtigste Umschlagplatz für die Betreiber, Rauschenberger Catering & Restaurants. An heißen Tagen werden an den Tischen schon mal an die 200 Aperol Spritz ausgeschenkt. Vermutlich nicht nur, weil der Modedrink ein besonderes Lebensgefühl vermittelt, sondern weil er sich zwischen den weißen Sitzschalen und weißen Sonnen schirmen als farblicher Akzent hervorragend macht.

Das o.T. im Kunstmuseum Stuttgart hat geöffnet So.-Do. 10-21 Uhr, Fr., Sa. 10-22 Uhr.