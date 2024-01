So war „Ein dunkles, dunkles, dunkles Blau“ am Theater Stuttgart

Christof ist sterbenskrank und verbringt die letzten Lebensstunden in der Wohnung seiner Freundin. Sie leidet mit ihrem Lebensgefährten, mit dem sie sich auch körperlich so wohl fühlt, genießt aber auch, dass sie in seiner Nähe noch einmal alles durchleben kann, was sie während ihrer zu kurzen gemeinsamen Zeit lernte. In ihrer Fantasie ist der Geliebte noch ganz lebendig, was dazu führt, dass der derzeit wichtigste englische Dramatiker, Simon Stephens, aus einem Todgeweihten eine lebendige Bühnenfigur gemacht hat.

Christof akzeptiert die Krankheit, die zum Tod führt, und ist auf der Bühne ein Mensch, der sich selbst beim Sterben zusieht und auf all die reagiert, die in seinem Leben eine Rolle spielen. Dazu gehört der Vater, der schon den Tod der Frau ertragen musste und aus dem Klaus Rodewald ein traurig-melancholisches Stehaufmännchen macht, das auch jetzt, da der Sohn stirbt, Trost im Job findet. Schließlich ist er Spitzenverkäufer bei Porsche in Stuttgart.

Lebenpralle Dialoge

Simon Stephens ist, was deutsche Theatermacher gelegentlich etwas abschätzig einen well-made Autor nennen. Der Brite hat die Fähigkeit, Dialoge zu schreiben, in denen Menschen, Situationen und gesellschaftliche Problemstellungen direkt im dialogischen Zusammenspiel von Bühnenfiguren entstehen und nicht, wie das derzeit bei deutschsprachigen Theaterautoren häufig der Fall ist, lediglich distanziert ironisch vorgeführt werden. Bestes Beispiel ist sein neues Stück „Ein dunkles, dunkles, dunkles Blau“ am Kammertheater Stuttgart. Stephens liefert, was Schauspielerinnen und Schauspieler brauchen, damit sie tatsächlich spielen können: lebenspralle, verschrobene, gebrochene und auch ethisch fragwürdige Charaktere wie den Onkel des Sterbenden.

Dieser hat wegen des Konsums von Kinderpornografie eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt, darf jetzt aber den sterbenden Neffen besuchen. Matthias Leja meistert diese schwierige Aufgabe grandios und spielt einen dünnhäutigen Mann, der zu wissen scheint, dass seine sexuelle Obsession so monströs ist, dass sie gesellschaftlich geächtet werden muss. Leja spielt aber auch die Hilflosigkeit eines Getriebenen, der nichts gegen seine triebhafte Fantasie tun kann und einen letzten Rest von Selbstachtung aus der Selbstbeschwichtigung schöpft, er sei ja lediglich Konsument und nicht Produzent gewesen.

Bühne unterstreicht Verlorenheit

Regisseur Elmar Goerden bewegt sich in der Uraufführung von „Ein dunkles, dunkles, dunkles Blau“ ganz nah am Text und inszeniert Stephens Figurengeflecht, als würden verstörte und verängstigte, aber auch gefährliche Einzelteilchen eines Menschenstroms hin- und hergespült. Sie wollen alle zusammenfinden, können das aber nicht. Überforderte, im Strom der Zeit verlorene Menschen bewegen sich auf einer Bühne, die diese Verlorenheit unterstreicht.

Silvia Merlo und Ulf Stengl haben einen zeichenhaften und mit Videokunst garnierten Bühnenraum gebaut. Über dem Bühnenboden schwebt ein großes Glitzerrechteck wie eine Schaukel oder ein Fenster ins Jenseits, im Hintergrund führt eine mit Wörtern und Sätzen spielende Videocollage ein Eigenleben. Mehr ist da nicht und auch nicht nötig, schließlich steht im Zentrum von Stück und Inszenierung dieser Christof, der das Unausweichliche akzeptiert und den Felix Jordan so spielt, das die endzeitliche Lebenslust des Todeskandidaten niemals peinlich wirkt.

Camille Dombrowsky ist als Nicola eine zwischen Verzweiflung und dem Willen zum Durchhalten wechselnde Freundin des Todgeweihten. Beeindruckend, wie sie das Herantasten an das Unvermeidliche spielt und mit dafür sorgt, dass das Stuttgarter Premierenpublikum gebannt einem Theaterabend folgt, der die Zerrissenheit der 2020er-Jahre in Einzelschicksalen spiegelt.

Weitere Aufführungen am Kammertheater Stuttgart: 10., 11., 15. 18. Januar, 5., 9., 10. März jeweils um 20 Uhr.