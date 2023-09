Serie Museumscafés: Zeppelin–Museum mit bio–zertifiziertem Restaurant

Im Juli diesen Jahres hat das Zeppelin–Museum in Friedrichshafen den Innovationspreis Bodensee 2023 beim Bodenseeforum Konstanz gewonnen. Und schon seit Mitte April hatte das Museum einen weiteren großen Schritt zur Nachhaltigkeit gewagt. Mit der Eröffnung des neuen Zeppelin–Museumrestaurants zog erstmals ein Biorestaurant ins Museum ein, das von Sabine Bold und Peter Rothe betrieben wird.

Nachhaltig sollte es auch sein, als der neue Restaurantpächter gesucht wurde. Da kam die Idee, im Zeppelin–Museum biozertifiziert zu kochen und das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus zu stellen, auch bei der Museumsleitung sehr gut an.

Die Keimzelle des Zeppelin–Museums wurde 1869 vom Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung als erste Museumsgründung am Bodensee noch vor dem Rosgartenmuseum in Konstanz, dem Naturalienmuseum in Ravensburg und den Kunstsammlungen in Lindau gegründet. Das Museum hieß zunächst schlicht Bodenseemuseum. Ein Jahr später wurde das Museum mit einer Zeppelin–Abteilung erweitert.

Nach den Wirren im Krieg und den Nachkriegsjahren fand das Zeppelin–Museum erst Ende der 1980er–Jahre Platz im ehemaligen und umgebauten Hafenbahnhof in Friedrichshafen. Die Ausstellung befindet sich in stetiger Überarbeitung, eine grundlegende Neukonzeption des Museums erfolgte 2014. Das Haus legt mittlerweile den Fokus auf Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit.

Sabine Bold und Peter Rothe gewannen schließlich die Ausschreibung und kommen als erfahrene Bioprofis daher. Sie hatten zuvor den kleinen Bioimbiss V2O am Buchhornplatz in Friedrichshafen und betreiben die Greenbox, einen Biosupermarkt auf der Ailinger Straße.

Chefkoch im neuen Museumsrestaurant ist Martin Kraus, der ebenfalls schon seit Jahren die hohe Qualität der Küche in dem Unternehmen bestimmt. Martin Kraus hat immerhin 16 von 20 Gault Millaut–Punkten, die seiner Küche einen „hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität“ bescheinigen.

Das neue Restaurant im Zeppelin–Museum hat einiges zu bieten. Neben den kulinarischen Angeboten überzeugt natürlich erst einmal das Ambiente. Auf der Terrasse hat man nicht nur einen wunderbaren Blick auf den Hinteren Hafen, in dem sich der Schiffsverkehr der Weißen Flotte und die Fähren von Romanshorn sich treffen, sondern auch auf die Alpen. Bei klarem Wetter oder gar Fönlage ist hier der Ausblick beinahe unbezahlbar.

Anders als im bisherigen Bistrobetrieb des V2O stehen im neuen Biorestaurant dauerhaft drei bis vier Fleischgerichte und jeweils genau so viele Speisen mit Fisch auf der Karte. Außerdem verspricht Peter Rothe, dass es stets vier bis fünf vegetarische oder vegane Gerichte zur Auswahl geben soll.

Auf der Speisekarte stehen Pastinaken–Birnencremesuppe, Tagliatelle in Trüffelrahmsoße und Schwäbischer Zwiebelrostbraten vom Hohenloher Rind. Die Karte aber werde nur eine Momentaufnahme sein. In 14 Tagen könne sie schon wieder ganz anders aussehen, sagt Peter Rothe. „Wir passen die Speisekarte immer stark saisonal an“, sagt er. So wird hier die Spargelzeit, die Pilzsaison und das Wild zu den entsprechenden Zeiten gefeiert.

Noch ist das Restaurant neu, noch spielen sich die Teams ein und die Zukunft wird zeigen, ob das Konzept der Nachhaltigkeit in diesem Museum mehr als nur ein Konzept ist.

Das Restaurant im Zeppelin-Museum hat Di.-Sa. 11-23 Uhr geöffnet.