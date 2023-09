Serie Museumscafés: Kaffeegenuss im Otto–Dix–Haus

Otto Dix war als Künstler nie wirklich glücklich am Bodensee. „Zum Kotzen schön“, fand er die idyllische Landschaft dort. Er vermisste das pralle Leben in den Bars und Clubs der Großstadt. Denn Dix (1891—1069) war nicht freiwillig auf die Halbinsel Höri gezogen. In den 1920er–Jahren galt er als einer der führenden Repräsentanten der Neuen Sachlichkeit, seine Werke wurden überall gefeiert. Doch sobald die Nationalsozialisten 1933 die Macht ergriffen hatten, verlor er seine Professur an der Dresdner Kunstakademie. Mit seiner Frau Martha und den drei Kindern flüchtete er zuerst nach Randegg (Landkreis Konstanz) und 1936 dann in das neu errichtete Wohnhaus in Hemmenhofen. In den drei Jahrzehnten, in denen Otto Dix mit seiner Familie hier gewohnt und gearbeitet hat, haben sich Haus und Garten fortwährend verändert. Die Museumskonzeption, die von 2013 stammt, versucht den Wandel in die Präsentation mit einzubeziehen.

Im Erdgeschoss im ehemaligen Wohnzimmer bekommt man eine Ahnung vom Lebensstil des Malers. Und dort befindet sich heute das Museumscafé. Die Jazzmusik im Hintergrund wäre nach seinem Geschmack, der Kachelofen in der Ecke wurde von Tochter Nelly bemalt. Die Motive sind verwischt, weil die Farben beim Brennen ausgelaufen sind. Auf die Wand wurden Reproduktionen von Gemälden gedruckt, die hier früher hingen: Ein Stillleben, ein Kinderbild, in der Ecke steht ein Regal mit Büchern aus der Familienbibliothek. Davor hockte Dix mit seinen Gästen. Es wurde diskutiert und gequalmt. Letzteres ist heute nicht mehr erlaubt. Aber man kann sich nach draußen auf die Terrasse setzen, den sensationellen Blick auf den Untersee genießen und sich in die Zeit hineinträumen, als der Großstadtmaler in die Provinz verbannt wurde.

Betrieben wird das Museumscafé von einem dreiköpfigen Team. Auch die Karte ist im Vergleich zu anderen Cafés eher klein. Es gibt eine Auswahl an verschiedenen Kaffees, kalten Getränken und Kuchen, der sich nach der Saison richtet. Dieser Tage stand Sauerkirschkuchen mit Streuseln und Käsekuchen auf der Karte. Drei Euro kostet das Stück, das ist ein fairer Preis. Und wie in vielen anderen Museumscafés herrscht auch hier Selbstbedienung. Das Café im Otto–Dix–Haus, das in Hemmenhofen weit weg von der Straße oben am Hang liegt, ist ein Geheimtipp. In der näheren Umgebung findet sich sonst kein weiteres gemütliches Café — abgesehen von einer Eisdiele direkt an der Durchgangsstraße. Das wissen auch die Einheimischen zu schätzen, so mancher trifft sich dort auf einen Kaffeeklatsch mit Freunden.

Im Erdgeschoss des Hauses finden sich noch das Ess– und das Musikzimmer mit dem Flügel von Martha Dix. Im Hintergrund hing einst sein beeindruckendes Großstadt–Triptychon (1927/28), von dem heute nur noch eine Schwarz–weiß-Kopie zu sehen ist. Hier wurde musiziert und mit Freunden und Bekannten Geselligkeit gepflegt. Ein weiteres berühmtes Bild, das einst am Aufgang zum Obergeschoss hing, ist das Bildnis der Tänzerin Anita Berber (1925). Es befindet sich heute im Kunstmuseum Stuttgart.

Im ersten Stock hatte Otto Dix sein Atelier. Ein großes Fenster ließ Tageslicht herein und gewährte einen Blick in den Vorgarten. Bis heute werden dort Originalwerke von Dix gezeigt sowie sein Malerkittel und zwei Staffeleien. In den weiteren Räumen finden sich der Salon von Martha Dix, das Spielzimmer der Söhne Ursus und Jan sowie die Schlafräume der Familie. Keinesfalls versäumen sollte man den historischen Dokufilm über Otto Dix, der den Künstler im Alltag auf der Höri begleitet und im Gang in Endlosschleife präsentiert wird.

Der Garten ist bis heute ein Traum. Neben Rosen, Astern, Phlox und Lupinen wachsen riesige Bäume, die an heißen Tagen Schatten spenden. Wer will, kann sein Tablett mit Kaffee und Kuchen mitnehmen und sich im Vorgarten unter die Bäume setzen. Die Cafébetreiber haben dort extra zwei Tischgarnituren für die Gäste aufgestellt.

Öffnungszeiten Museumscafé und Otto-Dix-Haus in Hemmenhofen auf der Insel Höri Mi.-So. 10-17 Uhr.