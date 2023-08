Serie Museumscafés: Ein Ort ländlicher Idylle im Hinterland von Lindau

Schloss Achberg im Hinerland von Lindau war immer schon ein Ort ländlich abgeschiedener Idylle. Es besaß keine eindrucksvolle barocke Gartenanlage, wie man es von anderen Schlössern kennt, sondern lediglich einen Kräutergarten, der durch eine Mauer eingefasst war. Als Deutschordensritter Franz Benedikt Freiherr von Baden das Schloss oberhalb der Argen erwarb, war es in einem jämmerlichen Zustand. Er ließ es im barocken Stil modernisieren — mit Stuckdecken, die von Etage zu Etage immer üppiger wurden. Höhepunkt war der Rittersaal.

1988 gab es dasselbe Problem: Der Zahn der Zeit hatte wieder einmal kräftig an dem Bau ge–nagt. Fünf Jahre dauerte die Sanierung, die das Landesdenkmalamt Substanz schonend nach dem Kauf des Gebäudes durchführte. Am 26. Mai 1995 wurde das renovierte Prachtstück dann der Öffentlichkeit präsentiert. Heute ist das Schloss ein beliebter Veranstaltungsort für Ausstellungen, Kunstworkshops und klassische Konzerte.

Untergebracht im ehemaligen Amtshaus

Gegenüber dem Hauptgebäude mit dem rundbogigen Tor, das mit seinen Säulen, dem Wappenfeld und den Löwen durchaus etwas hermacht, steht das sogennannte Amtshaus. Es wurde erstmals 1631 erwähnt und diente dem Obervogt, ein akademisch gebildeter Jurist, als Wohn– und Amtsitz mit Kanzlei und Schreibstube. Dieser Mann war im heutigen Sinne gleichzeitig Landrat und Bürgermeister, Leiter des Finanzamtes sowie Gemeinde– und Kirchpfleger und obendrein noch Richter am Land– und Amtsgericht. Also, eine Person mit sehr viel Verantwortung. Drei Stockwerke und ein Dachgeschoss standen diesem Vogt zum Leben und Arbeiten zur Verfügung. Vor dem Amtshaus befand sich ein kleiner Blumengarten, auch von einem Kraut– und Gemüsegarten ist in den alten Quellen die Rede. Später standen hier wohl Obstbäume und Weinreben.

Heute befinden sich in besagtem Amtshaus oben zwei gemütliche Ferienwohnungen und unten im Erdgeschoss das Schlosscafé. Der Weg zur Kunst führt direkt daran vorbei. Sibylle Betzold, gelernte Hotelfachfrau, betreibt das Museumscafé jetzt bereits im zweiten Jahr. Davor haben das lange Zeit die Landfrauen gemacht. Drinnen im Schlosscafé wurden traditionelle Materialien modern eingesetzt: Rauputz und Holzmöbel ohne Schnörkel.

Spezialität des Hauses ist ein Riesenwindbeutel

Die Küche ist schwäbisch angehaucht. Im Sommer gibt es an den Wochenenden vier verschiedene leichte warme Gerichte, wie Quiche mit buntem Salat oder Kaiserschmarrn, wie Sibylle Betzold erzählt. Im Frühjahr und Herbst steht Deftigeres auf der Karte. Zum Beispiel Linsen mit Spätzle.

Kaum zu übertreffen ist die Auswahl an hausgemachtem Kuchen und selbstgemachtem Eis. Und das zu humanen Preisen von rund 3,50 Euro pro Kuchenstück. Spezialität des Hauses ist allerdings etwas ganz anderes: ein fluffiger Riesenwindbeutel gefüllt mit Eis, frischen Beeren und Sahne. Wie schon im Museumscafé in der Villa Rot ist hier Selbstbedienung angesagt. Einzige Ausnahme sind die warmen Gerichte; sie werden serviert.

Bei schönem Wetter sitzt man windgeschützt im Innenhof

So gemütlich es drinnen auch sein mag, bei schönem Wetter lockt der grob gepflasterte Innenhof mit seinen urigen Gartenmöbeln. Vor allem wenn es windig ist, schmaust man hier wunderbar geschützt — ob Süßes oder Herzhaftes. Selbst an heißen Tagen lässt es sich hier gut verweilen, da der Hof am Nachmittag im Schatten von Schloss Achberg liegt.

Der in den alten Quellen erwähnte Garten ist seit neuestem mit einen Spielplatz ausgestattet, denn das Schloss zieht nicht nur Kunstinteressierte, sondern auch Wanderer und Radler an, darunter vor allem Familien mit kleinen Kindern. Abgesehen vom Schlosscafé gibt es hier in der Gegend weit und breit keine weitere Einkehrmöglichkeit.

Wie gesagt: Schloss Achberg war schon immer ein Ort ländlich abgeschiedener Idylle. Umso mehr weiß man das Engagement der Schlosscafé-Betreiberin Betzold zu schätzen. Wer hier nicht einkehrt, dem ist nicht zu helfen.

