Seiten des Sommers — Buchtipps für die Ferien

Der Sommer hat viele Seiten. Ganz egal, ob man in den Urlaub fährt oder zu Hause bleibt: die Welt lässt sich am besten lesend erfahren. Mit Thomas Mann auf die Kurische Nehrung, mit Donna Leon nach Venedig, oder mit Annika Büsing an die Ostsee. Hier fünf Buchtipps für die anstehenden Sommerferien.

Nach Venedig mit Donna Leon

Eigentlich sollte man jedes Jahr nach Venedig fahren. So schön ist die Lagunenstadt. Das aber ist ein teures Vergnügen. Günstiger ist es, mit Donna Leon durch die Serenissima zu streifen. Im 32. Fall ihres Commissario Brunetti spielt die Stadt wieder einmal die Hauptrolle. Ein tot im Kanal gefundener Hausmeister führt den Kommissar diesmal zurück in die 1970er– und 1980er– Jahre als in Italien Linksterroristen meinten, ihre Ideale mit Gewalt durchsetzen zu können. Lange schon sind aus den jungen Wilden von damals ehrbare Bürger geworden. Aber sind sie deswegen auch rechtschaffen? Nach einigen schwächeren Büchern zuletzt zeigt sich Commissario Brunetti im neuen wieder in Bestform. Dazu gibt es einige Überraschungen. Oder wer hätte geglaubt, dass Brunettis Kollege Alvise bei einer Gay–Pride–Parade arrestiert wird und daraufhin sein Outing erlebt?

Donna Leon: Wie die Saat, so die Ernte. Commissario Brunettis 32. Fall. Diogenes, 320 Seiten, 26 Euro.

Nach Ithaka mit Arnold Stadler

Jedes Jahr fährt der Erzähler in Arnold Stadlers Roman (der erstaunlich dem realen Autor gleicht) nach Griechenland, um auf der Insel Lefkada zur Ruhe zu kommen und sich mit Blick auf Ithaka aus der Gegenwart wegzuträumen. Diesmal braucht er die Erholung mehr denn je. Hat ihn bei einer Lesung, bei der er sein Buch „Am siebten Tag flog ich zurück“ vorstellte, in dem er von einer Kurzreise zum Kilimandscharo erzählt, doch eine Frau aus dem Publikum zur Rede gestellt: Was eigentlich sein Beitrag zur Energiewende sei — „gerade in Anbetracht einer solchen Sieben–Tage–Reise“. Überhaupt: „Das, was Sie hier zum Besten geben, ist ja das reinste weiße Altmännergeschwätz!“ Stadler spürt in seinem sarkastischen Buch der Frage nach, ob es in Zeiten der Klimakrise noch legitim ist, „Ich“ zu sagen, der Welt zu entfliehen und das Schöne zu suchen.

Arnold Stadler: Irgendwo. Aber am Meer. S. Fischer, 224 Seiten, 24 Euro.

Mit Annika Büsing nach Klütz

Klütz an der Ostsee mit seinem zauberhaften Schloss Bothmer und dem stimmungsvollen Uwe–Johnson–Museum ist immer noch ein Geheimtipp. Chris und Koller aber zieht es aus anderen Gründen dorthin. In Leipzig lernen sich die beiden Jungs kennen und verlieben sich auf den ersten Blick ineinander. Sie wollen nach Klütz, um dort neu anzufangen und den Koi–Teich zu renaturieren, den Koller von seiner Großmutter geerbt hat. Davor aber schauen sie noch bei Kollers behinderter Schwester in Ludwigsburg und dessen Tochter im Ahrtal vorbei. Annika Büsings zweiter Roman ist eine queere Variante von Wolfgang Herrndorfs „Tschick“. Er erzählt von einem Ausbruchsversuch und ist ein muntere Roadtrip, der die Liebe feiert, überkommene Gender–Schranken sprengt und dabei trotzdem eindringlich an das Verantwortungsgefühl eines jeden Einzelnen appelliert.

Annika Büsing: Koller. Steidl, 176 Seiten, 20 Euro.

Mit Thomas Mann nach Nidden

Zeitlebens zog es Thomas Mann ans Meer. Ob Travemünde, Kloster, Sylt, Venedig, Nordwijk oder Nidden. Das Meer, so schreibt Volker Weidermann, sei der stille Held in all seinen Büchern gewesen und stehe für den Sog ins Verderben, für Verantwortungslosigkeit, Tod, Rausch, Glück ohne Pflicht, Schönheit sowie Ferien für immer. Für all das also, was der patriarchalische Vater und Konsul von Thomas Mann ihm von Kindheit an auszubleuen versuchte. Souverän bricht Weidermann das Leben und Werk des Literaturnobelpreisträgers von 1929 am Element des Wassers und arbeitet immer wieder Zitate aus Briefen und Tagebüchern ein. Sein suggestiv–elegischer Ton fesselt von der ersten Seite. Bekanntes und weniger Bekanntes gibt es zu erfahren über Thomas Mann. Ein Buch, das sich für die Studierstube ebenso eignet wie für den Strand.

Volker Weidermann: Mann vom Meer. Thomas Mann und die Liebe seines Lebens. KiWi, 340 Seiten, 23 Euro.

Mit Eileen Gray an die Côte d’Azur

Als Tochter einer gutbetuchten irischen Familie genießt Eileen Gray das Savoir Vivre in Paris. Sie lebt als emanzipierte Frau mit Frauen und erwirbt sich erste Meriten als Lackkünstlerin. Bis die Designerin im Umfeld Le Corbusiers den Architekten Jean Badovici kennenlernt. Die beiden verlieben sich und sie baut für ihn ein Haus an der Côte d’Azur. Er aber ist noch nicht so weit, einer Frau die ihr zustehende Anerkennung zu zollen. Am Leben der real existierenden Eileen Gray orientiert sich Joséphine Nicolas in ihrem Roman und bricht das Frauenbild der 1920er–Jahre an dem von heute. Wie ein Ritt durch die Architekturgeschichte der Moderne liest sich das Buch, wenn Eileen das Dessauer Bauhaus, die Stuttgarter Weißenhofsiedlung oder in Utrecht das Rietveld–Schröder–Haus besichtigt. Grays Haus in Roquebrune übrigens kann nach seiner Sanierung heute besichtigt werden.

Joséphine Nicolas: Das Haus am Meeresufer. DuMont, 416 Seiten, 23 Euro.