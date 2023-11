Eiserner Adler weg – schon wieder Skulptur beschädigt

An der Mecklenburgischen Seenplatte wird ein schwarzer eiserner Adler vermisst. Unbekannte hätten die Skulptur und eine blattgoldverzierte Halbkugel, auf der der Vogel auf einem Weltkriegsdenkmal thronte, neben der Dorfkirche von Kieve gewaltsam abgetrennt und entwendet, teilte die Polizei am Dienstag in Neubrandenburg mit. Die Diebe sollen zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag zugeschlagen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hintergründe noch völlig offen

Der Adler aus Zinkguss sei etwa einen halben Meter groß, die Halbkugel habe einen Durchmesser von 30 Zentimetern, hieß es. Der Wert wird laut Polizei auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar, sagte eine Sprecherin.

Der Adler ist bereits die zweite in der Gegend verschwundene Skulptur binnen kurzer Zeit: Erst am Dienstag vergangener Woche hatte die Polizei mitgeteilt, dass Unbekannte auf der Schlossinsel Mirow eine 50 Zentimeter hohe zeitgenössische Bronze-Statue der Künstlerin Dorothee Rätsch gestohlen hatten.