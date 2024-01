Schwäbisches Sauerkraut für Kabul

Mark war nicht begeistert. Er freue sich, nach Deutschland zurückzukommen, die Mama habe versprochen, dass er den nächsten Geburtstag wieder daheim feiern könne. Der Brief, den der Junge in krakeliger Schrift verfasste, liegt neben denen anderer „Kabul-Kinder“, deren Eltern in den 1970er-Jahren nach Afghanistan zogen. Dort waren deutsche Fachkräfte begehrt. Aber auch wenn die Verwandtschaft Schulhefte, Süßigkeiten und Bücher schickte, vermisste nicht nur Mark die Heimat.

Mit der Familie nach Afghanistan ziehen - seit der Machtübernahme durch die Taliban ist das kaum mehr denkbar. Damit endete auch ein freundschaftliches Miteinander, das seit mehr als 100 Jahren fast durchgängig zwischen Deutschland und Afghanistan gepflegt wurde. 1962 brach deshalb auch eine Stuttgarter Delegation auf zur Badakhshan-Expedition, einer Forschungsreise des Linden-Museums. Die Schwaben hatten kiloweise Sauerkraut im Gepäck - und kehrten mit zahllosen Objekten und Geschichten zurück. Diese sind nun der Ausgangspunkt der Ausstellung „Stuttgart - Afghanistan“, bei der das Museum versucht umzusetzen, was immer wieder von Völkerkundemuseen gefordert wird: Vielstimmigkeit.

Persönliche Erinnerungen und Gedanken

Denn es gibt keine „simplen Antworten für eine herausfordernde Welt“, heißt es in der Ausstellung, die nicht von der Orient-Referentin Annette Krämer allein verantwortet wurde, sondern von einem bunt gemischten Team aus interessierten Deutschen und Afghanen, Künstlern, Experten und Studierenden, die ihre ganz persönlichen Erinnerungen und Gedanken eingebracht haben.

So besteht ein Großteil der Texte aus persönlichen Zitaten und es ist ein vielstimmiger Kosmos herausgekommen. Hier geht es um Lapislazuli, mit dem schon um 4000 vor Christus in Afghanistan gehandelt wurde. Heute halten manche den schönen blauen Stein für ein „Konfliktmineral“, weil die Taliban ihren Siegeszug auch durch den illegalen Abbau von Lapislazuli finanzierten.

Deutsche Fachkräfte für Afghanistan

Schon vor 100 Jahren warb Afghanistan Fachkräfte aus Deutschland an, darunter etwa ein gewisser Max Hähnle, der eine Zementfabrik aufbauen sollte - wenn auch mit wenig Erfolg. Ab den Sechzigerjahren reisten viele Deutsche nach Kabul, ob als Arbeitskräfte, Touristen oder Hippies, die von Spiritualität und Drogen angezogen wurden. Der Einmarsch der Sowjetarmee 1979 zwang die meisten zur Ausreise. Als während des Bürgerkriegs in den Neunzigern wichtiges Kulturgut und das Nationalmuseum in Kabul zerstört wurden, zeigte sich die einstige Stuttgarter Expedition als segensreich: Es besitzt Tausende Objekte aus Afghanistan - vorislamische und islamische Kunstwerke, Alltagsgegenstände, Teppiche und Trommeln, Gewänder und Gefäße.

So kann man in der Ausstellung hier eine Gebetsnische sehen, dort Keramik, Kopfbedeckungen oder auch Hammer und Schnitzmesser, die die Stuttgarter Delegation einem Schmied aus Panam abkaufte. Die Ausstellung wirft Blitzlichter auf viele Aspekte - auf Ausgrabungen, Bürgerkrieg und gewaltsame Zerstörungen, auf „graeco-buddhistischen Synkretismus“ und den Gandhara-Stil. Es gibt Filme übers Töpfern oder Männertänze und Fotos einer deutschen Oma, die im Gewimmel des Chicken-Street-Market unterwegs ist. Ein Restaurator, der in Herat gearbeitet hat, berichtet, dass er die „Haftrang-Technik“ zur Gestaltung von Fliesen erlernt hat und die Hintergründe eines alten Mosaiks erkunden will.

Überfülle kann überfordern

Für die Beteiligten scheint es eine inspirierenden Arbeit gewesen zu sein - die einen genossen die Diversität der Gruppe, ein anderer berichtet, dass die Beschäftigung mit dem eigenen Land sein Heimweh erträglicher gemacht habe. Doch die Vielstimmigkeit ist zum Selbstzweck geraten, bei dem das Publikum vergessen wurde - und offenbar niemand die Frage gestellt hat, ob und wie die Besucher sich in dieser Überfülle zurechtfinden können.

Obwohl die Beteiligten oft zitiert werden mit ihren Gefühlen, bleibt das Land am Ende selbst so wenig greifbar wie das Leben der Menschen im Wandel der Zeiten. Einmal immerhin bekommt man eine Ahnung von deren Alltag. Eine Frau aus dem Team wurde von einem Landschaftsfoto an ihre Schulzeit in Afghanistan erinnert. Vier Stunden lief sie täglich durch die Hitze - und erachtete es doch als Privileg, als eines der wenigen Mädchen im Dorf zur Schule gehen zu dürfen.

Dauer: bis 28. Juli, geöffnet Di., Do.- Sa. 10-17 Uhr, Mi. 10-20 Uhr, So. 10-18 Uhr