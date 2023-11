Schöne Schau mit falschem Titel in Frankfurt

Wann hat es das schon mal gegeben, dass ein Katalog einen anderen Titel trägt als die Ausstellung selbst! „Renaissance im Norden. Holbein, Burgkmair und die Zeit der Fugger“ heißt das hochwertige Begleitbuch. Und im Zentrum der vom Frankfurter Städel Museum und dem Kunsthistorischen Museum Wien gemeinsam besorgten Schau stehen in der Tat etwa hälftig die Œuvres der beiden Augsburger Maler Hans Holbein der Ältere (1473‐1524) und Hans Burgkmair der Ältere (1473‐1531). Dazu fällt dann noch der Blick auf Hans Holbein den Jüngeren (1497‐1543). Beim Titel „Holbein und die Renaissance im Norden“ aber wird Burgkmair glatt unterschlagen, und das hat er nun wahrhaft nicht verdient.

Nun ist die berühmte „Madonna des Bürgermeisters Jacob Meyer zum Hasen“ des jungen Holbein von 1525 zweifellos das Spitzenstück. Der generöse Künzelsauer Unternehmer Reinhold Würth, der es 2012 zu einem Preis von wahrscheinlich über 50 Millionen Euro erwarb und damit wohl für die Allgemeinheit rettete, hat sie nach Frankfurt ausgeliehen ‐ ein Glücksfall. Sie prangt auf Katalog, Plakat, Begleitheft, Flyer … Und so ist schließlich das bedenkliche Tricksen bei der Titelei als Ausfluss modernen PR-Denkens zu verstehen, das bei Museumsdirektor Philipp Demandt schon anklang, als er vor der Presse diese Holbein-Madonna „unser Covergirl“ nannte.

Bemerkenswert ist zudem, dass hier Frankfurt und Wien die eminente Bedeutung der Stadt Augsburg für die Kunst der frühen Neuzeit würdigen. Aber nur große Häuser haben eben den Fundus an einschlägigen Werken und können eine solch exquisit bestückte Schau stemmen. Dass es stets um die Strahlkraft der Fuggerstadt geht, gerät aber vor diesen 180 hochrangigen Exponaten nie aus dem Blickfeld.

Augsburg als Drehscheibe

Augsburg als Sitz von einflussreichen Unternehmern wie den Fuggern wurde um 1500 zur wohlhabenden Drehscheibe für den Handel im Reich. Kaiser Maximilian I. erkor sie zum Lieblingsort für seine Reichstage, die Wirtschaft florierte, und auch die Künste blühten auf ‐ Malerei, Bildhauerei, Grafik, Druck. An der wichtigen Handelsroute vom Mittelmeer in den Norden gelegen, fungierte die Stadt zudem als Einfallstor für das humanistische Kulturgut der Renaissance. Und das blieb in diesem aufgeschlossenen Klima nicht ohne Folgen. Die einheimischen Künstler wurden von der Kunst des Südens infiziert und damit auch zu Vermittlern weit über die Stadtgrenzen hinaus.

All dies wird nun in Frankfurt in feinen Arrangements gespiegelt. Der erste Blick fällt auf Albrecht Dürers „Rosenkranzfest“ von 1506, quasi als Signet für den Transfer vom Süden nach Norden, der sich dann leitmotivisch durch die Ausstellung zieht. Mit der Grabkapelle, die Jakob Fugger, damals wohl der reichste Mann der Welt, in der spätgotischen Kirche St. Anna errichten ließ, schuf er einen der ersten Renaissance-Bauten im Reich. Für die Entwürfe der Epitaphien beauftragte er auch Dürer. Wie souverän dessen Federzeichnung ausfiel, lässt sich hier bewundern. Und zwei der aparten Putten von der Balustrade mit ihrer italienischen Note hat man ebenfalls geholt. Daneben hängen einige prägnante Porträts Fuggers, von Dürer, Holbein d. Ä. und Burgkmair.

Bezaubernde Madonnenbilder

Ein anderes Werk, an dem sich der Einzug der Renaissance nachvollziehen lässt, ist die antikische Bronzefigur eines Meeresgottes Neptun mit Dreizack und Fisch aus Augsburg. Er ersetzte um 1536 einen heiligen Ulrich auf dem Fischmarktbrunnen. Ein weiteres Beispiel für die Sogkraft der italienischen Kunst: Antonio Pollaiuolos Kupferstich „Kampf nackter Männer“, den Jörg Breu d. Ä. in einer Federzeichnung verwertet hat, allerdings um einiges züchtiger. Und die Kunstsammlungen von Schloss Wolfegg haben zwei Rötelzeichnungen Burgkmairs beigesteuert, ein damals in Deutschland noch nahezu unbekanntes Medium.

Aber hauptsächlich geht es doch um Holbein d. Ä. und Burgkmair. Vor ihren zahlreichen Gemälden, Zeichnungen und Entwürfen, vor ihren Altartafeln, aber auch den bezaubernden Madonnenbildern, lässt sich der unterschiedliche Zugriff studieren. Holbein d. Ä. baute zwar ab und zu Renaissance-Architektur ein, blieb aber eher der herkömmlichen Kunst der Spätgotik verhaftet. In Italien war er nie, stattdessen in den Niederlanden, wo er sich in der Farbbehandlung von Meistern wie etwa Hugo van der Goes inspirieren ließ. Burgkmair hingegen war wohl in Oberitalien und kam von dort voller Eindrücke zurück, die er bravourös umsetzte, ohne aber die altdeutsche Tradition völlig zu verleugnen. Daneben sorgen viele andere Werke für anregende Querbezüge ‐ Donatello, Jan van Eyck, Andrea Solario, Ulrich Apt, die Bildhauer Hans Daucher sowie Michel und Gregor Erhart aus Ulm…

Beeindruckende Porträts

Die ersten Arbeiten des jungen Holbein lassen schon den späteren Porträt-Virtuosen ahnen, und seine Basler Madonna zählt mit ihrer unvergleichlichen Raffinesse nicht umsonst zu den Hauptwerken der Renaissance in Europa. Aber seine frühe Solothurner Madonna, 1864 in verheerendem Zustand auf einem Kirchenspeicher entdeckt, braucht als noch niederländisch angehauchtes Gemälde den Vergleich nicht zu scheuen.

Den Schlusspunkt der von Guido Messling (Wien) und Jochen Sander (Frankfurt) kuratierten, grandiosen Altmeisterschau setzt Holbeins atemberaubend gemaltes Bildnis des Simon George of Cornwall. Geschaffen hat er es 1535/40 nicht mehr hierzulande, sondern in England. Denn zu jener Zeitenwende gehört auch die Auswirkung der Reformation auf das Kunstschaffen. So brach im bilderfeindlichen Basel für Holbein die Existenzgrundlage weg. Seine Versuche, beim französischen König anzuheuern, schlugen fehl. Der englische König Heinrich VIII. aber spürte wohl sofort, welches Genie er da an sich band. Und in Frankfurt wird uns das wieder einmal aufs Schönste vor Augen geführt.

Dauer: Bis 18. Februar 2024, geöffnet .... Katalog: 360 Seiten, 44,90 Euro.