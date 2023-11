Museen

Sanierung des Schumann-Hauses abgeschlossen

Düsseldorf / Lesedauer: 2 min

An der Fassade des Schumann-Hauses sind die Portraits aus Eisenguss von Clara und Robert Schumann angebracht. (Foto: Thomas Banneyer/dpa )

Mitte des 19. Jahrhunderts lebten der Komponist Robert und seine Frau Clara Schumann drei Jahre in dem Haus, das jetzt in neuem Glanz erstrahlt. Nach jahrelanger Sanierung steht nun die Eröffnung an.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 13:58 Von: Deutsche Presse-Agentur