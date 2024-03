Sandskulpturenfestival in Travemünde zeigt Legenden in Sand



In Travemünde findet zum sechsten Mal die Sandskulpturen-Ausstellung statt.

Götter, Helden und Sagengestalten aus Sand - die sind in den kommenden Monaten in einer Halle in Travemünde zu bewundern. Schon zum sechsten Mal bevölkern die sandigen Helden das Ostseebad.