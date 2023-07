„Ronja Räubertocher“ in Altusried

Ronja Räubertochter — die Geschichte um zwei konkurrierende Räuberbanden und ihre starrköpfigen Anführer erlebte in Altusried eine umjubelte Premiere. 140 kleine und große Darsteller gestalten die eindrucksvollen Szenen, in denen Ronja und Birk, die Kinder der verfeindeten Räubersippen, sich näherkommen. Maja Wöhrle, Tim Grote, Leni Schmidt und Lukas Düll gestalten abwechselnd und in verschiedenen Konstellationen diese Rollen. Wie geschaffen ist die Kulisse der Freilichtbühne, in der diesmal sogar ein Wasserfall rauscht, für diese Geschichte von Astrid Lindgren, in der die zwei Jugendlichen schließlich in eine Höhle im Wald ziehen, um der engstirnigen Welt ihrer Räubersippen zu entkommen.

Die beiden Anführer Mattis und Borka, denen Elmar Luger und Roland Wintergerst sogar sympathische Züge verleihen, repräsentieren jenes männliche Machtstreben, das unseren Planeten seit Jahrtausenden ins Verderben führt. Nur durch die Menschlichkeit und Vernunft ihrer Kinder und Frauen werden die Räuber–Clans vor dem Untergang bewahrt.

Dass in der Evolution nicht die Stärksten auf Kosten der Schwächeren siegen, sondern die besten Zusammen–Arbeiter — diese naturwissenschaftlich längst bewiesene Tatsache kann nicht oft genug ins Bewusstsein geholt werden. Besonders, wenn es so reizvoll und spannend geschieht wie hier. Letztlich eine Vision, ja Aufforderung der genialen Astrid Lindgren, was statt tumben Patriarchats möglich ist.

Großartige Ideen für die Bühne

Ronja und Birk müssen sich nicht nur gegen ihre Familien behaupten, sondern auch gegen bösartige Fabelwesen wie Wilddruden (die wie Krähenschwärme über sie herfallen), Graugnome (schrecklich schön mit langen silbernen Hörnern) und Rumpelwichte (gespielt von den Kleinsten, einfach süß, obwohl ja eigentlich böse). Die Kostümbildner und Bühnenbauer haben wieder einmal ganze Arbeit geleistet in Altusried. Dass ein Gewitter die Räuberburg spaltet, wird hier tatsächlich spektakulär dargestellt: Ein uralter Traktor zieht sie rumpelnd auseinander.

Fortan ist das Gemäuer durch den „Höllenschlund“ getrennt, den aber Ronja und Birk, an waagrecht gespannten Seilen hängend, spektakulär überspringen. Allein diese Konstruktion ist schon eine Meisterleistung.

Eine vergnügliche Inszenierung

Die Mischung aus ernstem Hintergrund und witzigen Details macht diese Inszenierung so menschlich und sympathisch. Da werden die Räuber zum „jährlichen Frühjahrsbad“ gebeten und danach mit grellen, poppigen Klamotten ausgestattet. Der große Kampf zwischen Mattis und Borka wird durch Slapstick–Elemente zum Vergnügen (und augenzwinkernd lächerlich gemacht). Die Musik von Gertrud Hiemer–Haslach, gipfelnd im finalen Räuberlied in Allgäuer Mundart, verleiht dieser Geschichte viele stimmungsvolle Farben. „Die Junga, die gand jetzt vora, die dond grad, was se wend. Des isch au guat, des muass so sei, dia wisset, was se dend“, heißt es am Ende.

Die schwierigste Aufgabe haben die Hauptdarsteller. Gilt es doch, eine märchenhaft keusche Liebesgeschichte mit Leben zu erfüllen. „Bruder“ und „Schwester“ nennen sich Ronja und Birk. Mehr als Umarmungen sind nicht vorgesehen. Den herzhaften Kuss gab es bei der Premiere zwischen den Hauptdarstellern Maja und Tim erst ganz am Ende, beim Entgegennehmen des Beifalls. Sie scheint offenbar mehr als diese Rolle zu verbinden.

Erfrischender Theaternachmittag für Jung und Alt

Vom Schnee, der in Frau–Holle–Manier aus Federkissen herabfällt, bis zum kindlich zwitschernden Tonfall der Rumpelwichte ist diese Inszenierung von Christian Müller reich an poetischen Bildern, die jenseits des Intellektuellen tief ins Herz gehen. Ein praller Theaternachmittag, dessen üppige Dimensionen (mit Pause drei Stunden) nie anstrengend werden, den man erquickt und erfüllt verlässt.

