Rolf Riehm: Musik zwischen Mythos und Zeitgeschichte

Am kommenden Wochenende rückt das Festival „weit! neue musik weingarten“ den 86-jährigen Frankfurter Komponisten Rolf Riehm in den Mittelpunkt, der selbst auch anwesend ist. In fünf Konzerten in der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten und im Kultur- und Kongresszentrum (KuKO) bringen herausragende Interpretinnen und Interpreten verschiedenste Kompositionen von Rolf Riehm, gespiegelt durch andere zeitgenössische Kompositionen oder Werke von Claudio Monteverdi. In einem Hörstück „Machandelboom“ wird das Ergebnis eines viertägigen Educationprojekts in Verbindung mit der PH Weingarten und Christoph Stange präsentiert, in dem das Grimm’sche Märchen in der Verbindung von Riehms Musik und Tanz ausgedeutet wird.

Erstes eigenes Stück: „Ungebräuchliches“

Rolf Riehm wurde 1937 in Saarbrücken geboren und wuchs in Frankfurt/Main auf. Durch das Musizieren der Eltern ‐ die Mutter war Klavierlehrerin, der Vater Schul- und Kirchenmusiker ‐ wurde Riehm von den alten Meistern geprägt. Klavier, Orgel und Oboe waren seine Instrumente, er studierte zunächst Schulmusik, Musikwissenschaft und katholische Theologie in Frankfurt und ab 1958 Komposition bei Wolfgang Fortner in Freiburg. Als Solooboist musizierte er bei den Internationalen Ferienkursen Darmstadt 1966 sein eigenes Stück „Ungebräuchliches“, das mit mehrstimmigem Spiel auf einem Blasinstrument (Multiphonics) höchste Ansprüche an die Spieltechnik stellt und das im Rahmen des Festivals auch in einer Fassung für Altblockflöte zur Aufführung kommen wird (Sonntag, 11 Uhr, Festsaal der PH). Riehm ist Mitbegründer und Mitglied verschiedener Komponistenvereinigungen, erhielt Preise und ein Stipendium für die Villa Massimo in Rom. Ab 1974 unterrichtete er bis zur Jahrtausendwende an der Musikhochschule Frankfurt, zahlreiche Auszeichnungen und internationale Tätigkeit in Vorträgen und Workshops begleiteten seinen Weg.

Im ausführlichen Programmbuch des Festivals schreibt der künstlerische Leiter Rolf W. Stoll: „Rolf Riehm ist, zumal er sich als politischer Mensch versteht, ein eigenwilliger Künstler. Niemand vor ihm hat einen so komplexen Kosmos aus philosophischen Reflexionen, historischen Fakten, Mythen, Märchen, Erinnerungen, naturwissenschaftlichen Argumenten, Erhabenem und Trivialem, aktuellen gesellschaftspolitischen Befunden, ganz persönlichen Zutaten und Zuwendungen musikalisch versinnlicht.“

Auseinandersetzung mit Mythen und Politik

Immer wieder setzt sich der Komponist mit den Mythen etwa von Orpheus oder Odysseus auseinander, bringt die Totenklage aus dem Gilgamesch-Epos mit den Bildern aus den Kriegsgebieten in Syrien zusammen oder verbindet Eindrücke vom Grab Monteverdis in San Marco in Venedig mit den Steel Drums eines Straßenkünstlers auf der Piazza. „Ich beziehe mich auf das, was in der Gegenwart geschieht, und versuche, mit meiner Musik die Sensibilität für die Wahrnehmung unserer Befindlichkeiten zu schärfen“, schreibt Riehm.

Literatur wie die Lyrik von Heine, Eichendorff oder Hölderlin, Landschaften wie etwa die vom Flugzeug aus wahrgenommene Gletscherlandschaft der sibirischen Tundra oder zeitgenössische Kunst wie die Mailänder „Himmelspaläste“ von Anselm Kiefer fließen in seine Kompositionen ein, werden in Beziehung gesetzt zu antiken Stoffen und Mythen. Die Konzerte und Vorträge bringen einen kleinen Querschnitt durch Riehms umfangreiches Werk, ein besonderer Schwerpunkt liegt dank der Sopranistin Sarah Maria Sun auf der Vokalmusik Riehms, die zwischen Sprechen, Sprechgesang, Linien und Koloraturen mit großem Stimmumfang oszilliert.

