Reizvolles Tête-à-Tête in Wangen

Die Porträtmalerei gibt es schon seit der Antike, erhalten sind allerdings nur außerordentlich wenige Exemplare. Im Lauf der Geschichte haben sich viele Künstlerinnen und Künstler mit der Porträtmalerei beschäftigt und diese Gattung durch ihre eigenen Einflüsse geprägt. Es ist keine zehn Jahre her, da galt dieses Genre als ausgereizt, als tot. Heute, im Zeitalter der sozialen Medien, wo eine Flut von (Selbst-)Bildnissen durchs Netz geistert, erlebt die Porträtmalerei ein Revival. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Ein professionell gemaltes Bildnis geht über das Momenthafte hinaus, es lässt vielmehr das Wesen der dargestellten Person erkennen.

Die neue Ausstellung in der Badstube in Wangen zum 30-jährigen Bestehen der Galerie, stellt jetzt die Arbeiten von zwei Porträtmalern aus zwei verschiedenen Generationen gegenüber: von Kathrin Landa, 1980 in Tettnang geboren, die in Berlin lebt, und Wolfgang von Websky, 1895 in Berlin geboren, der sich nach dem Krieg in Wangen niedergelassen hat und dort auch gestorben ist.

Was die beiden trennt, was sie verbindet

Auf den ersten Blick verbindet die beiden bis auf ihre Profession nichts. Von Websky malt anfangs noch impressionistisch wie etwa Max Liebermann, später dann im Stil des Expressiven Realismus. Landa ist dagegen vom Kritischen Realismus der Leipziger Schule geprägt. Er übernimmt vor allem Auftragsarbeiten der oberen Gesellschaftsschicht, sie findet ihre Modelle bevorzugt in Clubs, auf Partys, auf der Straße. Seine Porträts sind stets gerahmt, ihre bewusst ungerahmt. Was die beiden Künstler eint, ist ihre Art der Annäherung ans Modell. Ehe Kathrin Landa mit dem Malen beginnt, unterhält sie sich ausführlich mit dem jeweiligen Modell über seine Vorlieben, sein Leben, seinen Alltag. Bei Wolfgang von Websky lief es ähnlich ab. Der Maler hatte darüber hinaus eine Schwäche für guten Cognac und war einem gemeinsamem Umtrunk nicht abgeneigt ‐ oft wurde es dabei auch feucht-fröhlich.

Die Ausstellung in Wangen „Auf Augenhöhe“ ist in vier Themen aufgeteilt: von der klassischen Kopfstudie bis zum Blick aufs Leben. Davorgeschaltet sind zwei Räume, die jeweils kurz die Künstlerin beziehungsweise den Künstler vorstellen ‐ mit Lebenslauf, Selbstbildnissen und charakteristischen Arbeiten. Die Gegenüberstellung der Bilder zu bestimmten Themen hat seinen Reiz, wie etwa bei den Auftragsporträts aus der örtlichen Politikszene. Wolfgang von Websky hat Landrat Walter Münch und Wangens Oberbürgermeister Jörg Leist in herrschaftlicher Pose festgehalten, während Kathrin Landa Landrat Kurt Widmaier und Ravenburgs OB Hermann Vogler in eher lässiger Pose zeigt.

Auf die Augenpartie kommt es an

Auch beim Thema „Badende und Akte“ gibt es Unterschiede. Von Websky beschränkt sich auf klassische Akte, Landa dagegen eher auf Porträts von Frauen und Männer im Schwimmbad. Besonders beeindruckend ist das Bildnis einer Dame, die mit rotem Kleid im schwarzen Pool steht und den Betrachter mit großen Augen fixiert, während sich ihr Antlitz auf der Wasseroberfläche spiegelt.

Landa beschäftigt sich in ihrer Bildnissen auch immer wieder mit dem Reflektieren des Lichts auf der Haut sowie mit der dunklen Seite von Kindern; von Websky legt in seinen Porträts mehr Wert auf die Pose und malt bevorzugt Erwachsene. Nur die Augenpartie der Dargestellten ist beiden wichtig. Erwähnenswert ist beispielsweise von Webskys Bildnis „In Nerano“, das eine schwarze Putzfrau mit verträumtem Ausdruck zeigt. Ziemlich kritisch schaut uns im Vergleich dazu eine junge Frau an, die Landa vor eine Tapete mit Vögeln gestellt hat, während das Kind mit den weißen Ratten aufgrund seines diabolischen Blicks fasziniert.

Genug der Beispiel aus dieser außergewöhnlichen Ausstellung. Die Bilder von Kathrin Landa werden erstmals in der Badstube ausgestellt. Die Arbeiten von Wolfgang von Websky waren natürlich schon öfter in Wangen zu sehen ‐ und doch ermöglicht gerade die Gegenüberstellung einen neuen Blick auf den Künstler.

Dauer: bis 21. Januar,