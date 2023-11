Ravensburger-Preis für Autorin Wahl

Zwei Schwestern, eine alkoholkranke Mutter ‐ eine Familie. Die Entscheidung der Stiftung Ravensburger Verlag den Roman „22 Bahnen“ von Caroline Wahl mit dem Buchpreis Familienroman auszuzeichnen, ist mutig. Geht es doch in dem Buch um alles andere als eine Familie im klassischen Sinne. Es gibt weder einen Vater, die depressive und alkoholabhängige Mutter, „das Monster“, ist ihren Kindern vielmehr Last als Stütze. Als Familienoberhaupt fungiert die ältere der beiden Schwester, Tilda, 25-jährige Mathematikstudentin, Supermarktkassiererin, Schwimmerin.

Und dennoch geht es in dem Debütroman (Dumont Verlag) der Autorin um nichts anderes als Familie ‐ auch wenn die im Roman beschriebene nicht der Norm entsprechen mag. Der Ton, den die 28-Jährige in ihrem Buch anschlägt, hat die Jury bei der Auswahl des Buchpreises Familienroman überzeugt. „Mit diesem anrührenden Roman bringt Caroline Wahl einen neuen Ton in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur“, sagte Stiftungsvorstand Johannes Hauenstein bei der Preisverleihung am Montagabend in Berlin. Dotiert ist der Buchpreis Familienroman mit 15.000 Euro.

Im Zentrum stehen zwei Schwestern

Das Jahr 2023 wird der jungen Autorin als Erfolgsjahr in Erinnerung bleiben. Am 18. April erschien ihr Romandebüt, es hat inzwischen die „Spiegel“-Bestseller-Liste erreicht und wurde mit dem Ulla-Hahn-Autorenpreis der Stadt Monheim am Rhein ausgezeichnet. Was Juroren und Leser wohl gleichermaßen überzeugt, sind die sprachlichen und erzählerischen Fähigkeiten von Caroline Wahl. „Es ist ein Buch von beeindruckender sprachlicher Kraft und Präzision. Sie nutzt geschickt den Jargon der Zeit, aber nicht, wie es klischeehaft heißt, um ihren Generationsgenossen aufs Maul zu schauen, sondern um Literatur daraus zu machen“, führt Laudator Uwe Wittstock aus. Der Roman zeige, welch widersprüchlichen Charakter Familienbeziehungen haben könnten.

In „22 Bahnen“ erzählt Caroline Wahl von zwei Schwestern, von Tilda und der zehnjährigen Ida, die in großer Liebe miteinander verbunden sind und somit eine Familieneinheit bilden, aber auch von der Sehnsucht der Hauptfigur nach einer richtig intakten Familie, mit gedecktem Abendbrottisch und Familienausflügen. Parallel dazu entwickelt sich eine Liebesgeschichte zu einem jungen Mann, der seine Familie ‐ Mutter, Vater, Geschwister ‐ durch einen Unfall verloren hat.

„Ein Familienroman im allerbesten Sinne“

Doch trotz dieser Tragödien in der Vergangenheit und der Schwierigkeiten und Abgründe im Alltag gelingt es den Figuren, sich ihre Liebesfähigkeit und den Glauben an eine bessere Zukunft zu erhalten. „Ihr Roman erfüllt die Kriterien eines gelungenen Familienromans im allerbesten Sinne“, sagte Hauenstein zur Entscheidung der Jury.

Die ausgezeichnete Autorin lebt inzwischen in Rostock, sie ist aber keine ostdeutsche Schriftstellerin. Wahl, die in Tübingen und Berlin Germanistik studiert hat, wurde 1995 in Mainz geboren und wuchs in der Nähe von Heidelberg auf. Ihr Roman entstand während eines Arbeitsaufenthalts in Zürich, wo sie im Schreiben einen „Schutzraum“ gefunden habe, genervt von der reichen, schicken Stadt, wie Caroline Wahl im Norddeutschen Rundfunk erzählte. Autobiografisch sei der Roman, der in einer nicht namentlich genannten Kleinstadt spielt, im Übrigen nicht.

Um kleinstädtische Strukturen ‐ mit all ihren Vor- und Nachteilen ‐ geht es auch bei der zweiten Auszeichnung, die am Montag in Berlin verliehen wurde: Den ebenfalls mit 15.000 Euro dotierten Leuchtturmpreis Ehrenamt übergab Johannes Hauenstein an Cathleen Martin aus Colditz in Sachsen. Die 43-jährige Mutter von drei Kindern hat sich dem Anliegen verschrieben, Jugendlichen mehr Gehör in ihrer Stadt zu verschaffen, indem sie selbst aktiv werden ‐ sei es im offenen Jugendtreff, im selbstverwalteten Kinder- und Jugendgarten oder bei Fragestunden beim Bürgermeister.

Mit ihrer Initiative „GoTeam“ sorge Martin dafür, dass sich Kinder und Jugendliche als Teil einer Gemeinschaft fühlten und niemand außen vor bleibe, begründete Hauenstein die Wahl der diesjährigen Preisträgerin.