Wie ein Doppelleben aus den Fugen gerät

Schon einige Tage vor Ostern können Wetten darauf abgeschlossen werden, was es wohl am Silvesterabend im Theater geben wird. „Alle meine Männer“ jedenfalls dürften heiße Kandidaten sein, nachdem die Premiere im ausverkauften Schauspielhaus Neubrandenburg ihr Publikum in Wallung brachte mit einem Feuerwerk sich steigernder Verwicklungen.

Sie pendelt zwischen zwei liebenden Ehemännern

Mittendrin die eigentlich unscheinbare Taxifahrerin Jackie mit ihrem geheimen Doppelleben, das gründlich aus den Fugen gerät: Ein nächtlicher Zwischenfall bringt das ausgeklügelte Zeitregime zum Einsturz, mit dem sie zwischen zwei liebenden Ehemännern pendelt. Damit weder die beiden noch die ahnungslosen Nachbarn oder gar die schnurstracks ermittelnde Polizei davon erfahren, muss sie nun immer neue Erklärungen erfinden: Die Ausflüchte eskalieren im Minutentakt zu einem unentrinnbaren Konstrukt.

Mit Schmackes, schnell und grell stellt sich die Inszenierung dem Tempo der Pointen und Verwirrungen. Gleichermaßen rasant und präzise meistert Regisseurin Johanna Schall die deutschsprachige Erstaufführung von Ray Cooneys Komödie in der modernen Bearbeitung durch Michael Barfoot, in der die ursprüngliche Konstellation eines Mannes zwischen zwei Frauen flott umgekehrt wird. Dabei kommen gleich noch weitere Spielarten der Liebe aufs Tapet, und ohnehin ist doch letztlich Liebe der tiefere Grund für all die Lügen.

Ensemble zeigt sich bestens aufgelegt

Nicolaus-Johannes Heyses Bühnenbild lässt denn auch die „Parallelwelten“ von Jackies Doppelleben einander überlagern und durchdringen. Das biedere Ambiente beider Wohnungen verschmilzt zu einer, schafft überdies mit vier Türen, Fenster, Katzenklappe die Basis für den klassischen Türenschwank mit seinen punktgenauen Auftritten und Abgängen. Kostümbildnerin Jenny Schall lässt die schrillen, schrägen 70er auferstehen, ganz im Sinne auch der exaltierten, sehr körperlichen, oft raffiniert choreografisch angelegten Spielweise.

Darin wiederum zieht das bestens aufgelegte Ensemble alle Register. Allen voran Vollblutkomödiantin Anika Kleinke mit ihrer ausdrucksstarken Mimik, geradezu das lebende Beispiel für das im Programmheft zitierte Bekenntnis von Autor Ray Cooney zur Farce als seinem bevorzugten Genre: Im Unterschied zur Komödie, die von „exzentrischen Personen in alltäglichen Situationen“ handle, beschäftige sie sich mit „ganz normalen Menschen, die versuchen, mit einer exzentrischen Situation fertig zu werden“.

Nächste Vorstellungen im April und Mai

In diesem Sinne bietet „Alle meine Männer“ lauter dankbare Rollen, in denen die Akteure denn auch durchweg Gas geben: Lisa Scheibner spielt mit Verve die verhaltensblonde Nachbarin Stella, die mal enthusiastisch, mal unfreiwillig zu Jackies Komplizin wird. Jeweils eigene Typen kreieren auch Konstantin Marsch als fürsorglicher Ehemann Mark und Robert Will als liebestoller Ehemann Barry, Florian Rast als gar zu jovialer Polizeiinspektor und Kit Kanke als überaus korrekte Polizistin, Luis Quintana als schwuler Modedesigner aus dem Obergeschoss und Felix Erdmann als übergriffiger Reporter.

Ohne Scheu vor Klischee und Überzeichnung, dafür mit knackigen musikalischen Dreingaben, temporeich, laut und übermütig schafft sich das Stück ein gutgelauntes, aufgekratztes Publikum - und das nicht erst für Silvester: Die nächsten Vorstellungen gibt es am 1., 7. und 19. April sowie 2., 11. und 12. Mai im Schauspielhaus Neubrandenburg, Kartentelefon 0395 5699832.

Der übereifrige Reporter (Felix Erdmann, links) verursacht geradezu Panik bei Stella, Jackie und Mark (Lisa Scheibner, Anika Kleinke, Konstantin Marsch). (Foto: Franziska Strauss )

Nachbarin Stella (Lisa Scheibner, links) ist hin und weg, als sie vom ausgeklügelten Doppelleben der vermeintlich so durchschnittlichen Jackie (Anika Kleinke) erfährt.. (Foto: Franziska Strauss )

Die Farbattacken von Modedesigner Bobby (Luis Quintana) bereiten Barry (Robert Will) und Jackie (Anika Kleinke) gleich noch mehr Stress. (Foto: Franziska Strauss )

„When A Man Loves A Woman“ singen die Ehemänner Mark (Konstantin Marsch, links) und Barry (Robert Will, rechts) gemeinsam mit Polizeiinspektor Porterhouse (Florian Rast). (Foto: Franziska Strauss )

Polizeiinspektor Porterhouse (Florian Rast, rechts) ist irritiert, Ehemann Barry (Robert Will) auch - das muss Jackie (Anika Kleinke) allen beiden ausreden. (Foto: Franziska Strauss )

„Ich mache Kaffee“: Mark (Konstantin Marsch) ist Jackies (Anika Kleinke) fürsorglicher Ehemann. (Foto: Franziska Strauss )