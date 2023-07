Polt, die Toten Hosen und die Well–Brüder: Kulturelle Zumutung als Genuss

„Man darf ja nichts mehr sagen heute“, grantelt Gerhard Polt vor sich hin, „weil wenn man was sagt, dann sagen die anderen man hat was gesagt !“ Eines muss man aber doch sagen: Bei der Kombination aus den Toten Hosen, Gerhard Polt und den Well–Brüdern kommt wirklich zusammen was zusammengehört. Gemeinsam ist das ungewöhnliche Dreierpack derzeit auf recht kurzfristig anberaumter Tour, die meisten Spielorte waren umgehend ausverkauft, so auch das Freiburger Zeltmusikfestival am Dienstag– und Freilichtbühne Altusried am gestrigen Abend.

Für eher beiläufige Hosen–Hörer mag sich die Frage stellen, was die Düsseldorfer Punks mit den bayerischen Kabarett–Urgesteinen verbindet. Tatsächlich reicht die gemeinsame Freundschaft lange zurück — bis ins Jahr 1986 als auf dem Anti–WAAhnsinns–Festival gegen den geplanten Bau der Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf protestiert wurde. Da trafen die Hosen hinter der Bühne auf die seinerzeit noch als Biermösl Blosn musizierenden Well–Brüder, man spielte gemeinsam Fußball und merkte schnell, dass man trotz sehr unterschiedlicher Herkunft gemeinsam tickte. Bald gesellte sich Gerhard Polt dazu und auf dem 1990er–Hosen–Album „auf dem Kreuzzug ins Glück“ präsentierte man gemeinsam mit „Willi — ein Verlierer“ ein kabarettistisches Theaterstück.

Bis heute ein mitreißendes Zusammenspiel

Weitere Kollaborationen folgten, dennoch hat das Zusammenspiel bis heute etwas erfrischendes, zumal sich die Düsseldorfer beim neuen Projekt besonders weit ins bajuwarische vorwagten. Der britisch–deutsche Schlagzeuger Vom Ritchie sprang in seinen Lederhosen wie ein aufgedrehter Pumuckl über die Bühne, die Hosen–Musiker versuchten sich zwischendurch an Hackbrett und Zitter, Sänger Campino an Alphorn und Trompete. Auch einen kleinen unbeholfenen „Tanz der Jungfrauen“ wagten die Punks, während Stofferl, Michael und Karl Well die Hosen–Songs beherzt mit Trompete, Tuba und Klarinette begleiteten. Und neben Schuhplattler hatten die Brüder sie auch einen Bauchtanz im Gepäck.

Das alles passt sich in das recht lose Programmthema „Eine kulturelle Aneignung“ ein, wobei auf den Plakaten das letzte Wort durchgestrichen und durch „Zumutung“ ersetzt wurde. Zwischen den Hosen auf der linken und den Wells auf der rechten Bühnenseite sitzt Polt zunächst noch recht zurückhaltend auf einem Stuhl im Hintergrund. Doch wenn der 81jährige ans Mikrophon tritt, merkt man schnell, dass er nichts von seinem bissig–boshaften Witz eingebüßt hat. Dabei lassen seine Grantler–Attacken meist einen gewissen Interpretationsspielraum. Wenn er etwa gegen „die Kerndlfresser“ wettert oder gegen „die, wo sich hinbappen — früher haben’s den Kleber wenigstens noch geschnuffelt!“ wird das auch in der grünen Universitätsstadt Freiburg beklatscht — weil man seine Figur als Parodie eines Stammtisch–Spießers versteht. Besonders gut getroffen ist eine Verkörperung eines indischen Pfarrers, der zur Rechristianisierung ins mittlerweile recht gottlose Bayern geschickt wird.

Die Toten Hosen musizieren fleißig mit

Auch die Well–Brüder haben es faustdick hinter den Ohren, obwohl sie ihre Attacken gerne in ein traditionalistisches Gewand packen. Mit „Cancel Culture“ kennen sie sich aus — wurden sie doch vom Bayerischen Rundfunk viele Jahre boykottiert, weil sie zu offenkundig gegen die seinerzeit noch alleinherrschende Regierungspartei gestichelt hatten. In ihren aktuellen Stücken geht es etwa um Tourismus in Zeiten des Klimawandels wie im mitreißenden „Alpinismo tropical“.

Und die Hosen? Die musizieren fleißig mit und können sich immer wieder das Lachen kaum verkneifen. Ein paar ihrer Hits haben sie aber natürlich auch im Gepäck. Dann demonstriert Campino seine Fähigkeiten, besingt die „Laune der Natur“, textet das Hosen–Stück „Wannsee“ zu „Titisee“ um und ruft im Finale „You’ll never walk alone“ ganz unironisch zur Verbrüder– und schwesterung auf. Ein gelungener Abschluss für einen Abend, bei der man auf der Bühne erkennbar genauso viel Spaß hatte wie davor — und für eine kulturelle Zumutung, die man jederzeit wieder über sich ergehen lassen würde.

Info: Die meisten Termine der „Forever“-Tournee sind ausverkauft, für den Auftritt am 16. August in Zürich gibt es aber noch Karten.