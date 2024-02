„Polizeiruf 110“-Kritik: Es wird mal wieder privat

Im Zentrum steht diesmal das Private. Was beim Polizeiruf ja nichts Ungewöhnliches ist. Das Rostocker Team um Chefin Melly Böwe (Lina Beckmann) und ihre Kollegin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) hat in seinem vierten Fall ohne Charly Hübner alias Kommissar Bukow vor allem mit seinen Gefühlen zu kämpfen. Und auch damit, dass die beiden vollkommen unterschiedlich ticken. König will stets knallhart durchgreifen und fordert von Böwe: „Sei endlich mal ein Arschloch.“

Böwe dagegen hat immer Mitleid. Mit Verdächtigen, wie der alleinerziehenden, drogenabhängigen jungen Mutter, aber vor allem auch mit ihrer Kollegin, die nach 40 Jahren zum ersten Mal auf ihren Vater trifft und die ständig von ihr hört: „Sag’ einfach, wenn Du drüber reden willst.“ So einfach ist das Reden aber nicht, bei König genauso wenig wie im restlichen Team, wo Volker Thiesler (Josef Heynert) immer noch damit hadert, dass nicht er zum neuen Chef der Truppe ernannt wurde, sondern Frau Böwe. Der neue Staatsanwalt Benjamin Hinze (Maximilian Dirr) ist ihm da leider auch keine Stütze. Trotz aller Unterschiede wachsen alle und hier vor allem die Frauen zusammen - und zwar vollkommen ohne Gezicke und Gerangel.

Fall spielt untergeordnete Rolle

Bei soviel Privatem bleibt allerdings wenig Spielraum für den Fall. Der ist sehr überladen und nicht wirklich spannend. Als eine Seniorin zuhause tot aufgefunden wird, ist schnell klar, dass es kein Haushaltsunfall, sondern Mord war. Verdächtige gibt es genug. Darunter der 30 Jahre jüngere Ehemann und die Junkiemutter, die dort auf Einbruchstour mit ihrer fünfjährigen Tochter war. Beiden nimmt man den verwirrten Zustand ab, beide sind vollkommen glaubhaft. Das ist vor allem Regisseur Andreas Herzogs Inszenierung und der perfekten Bildgestaltung zu verdanken. Inhaltlich überladen wird das Ganze dann, als noch ein zwielichtiger Finanzmakler und dessen keifende Ehefrau ins Spiel kommen. Aber egal, das Wichtige sind hier sowieso die privaten Geschichten.

Polizeiruf 110: Diebe, ARD, Sonntag, 25.02.2024, 20.15 Uhr.